Что ждет человечество в 2021 году? 18.11.2020, 12:09

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Прогноз от британского издания The Economist.

Число 21 связано с удачей и риском. Возможно, это прогнозирует неопределенность в 2021 году. Вероятно, самым большим подарком для человечества в следующем году было бы взятие пандемии коронавируса под контроль. Но пока только существует перспектива рисков для здоровья, для экономической жизнеспособности и социальной стабильности. С приближением 2021 года, журнал The Economist прогнозирует десять тенденций, которые ожидают человечество в следующем году, пишет «Зеркало недели. Украина».

Первая тенденция, это «борьба за вакцину против коронавируса». По мере того, как первые вакцины будут доступны в более широком масштабе, фокус сместится из героических усилий, направленных на их разработку к не менее трудной задаче равномерного распределения вакцин. «Вакцинная дипломатия» будет сопровождать внутренние споры в странах и международные споры, о том, кто и когда должен получить вакцину. Однако, найдется много людей, которые откажутся от вакцины, даже если им ее предложат.

Вторая тенденция - это неравномерное восстановление экономики. Поскольку экономика сильно пострадала от пандемии, восстановление будет неравномерным и неустойчивым, ведь локальные вспышки болезни и стихийные спады будут то появляться, то исчезать, а правительства попытаются «оберегать» компании от рисков банкротства и помогать тем, кто потерял работу. При этом, разрыв между «сильными и слабыми фирмами» увеличится.

Третья тенденция, это попытка «наладить сломанный мировой порядок». Насколько новоизбранный американский лидер Джо Байден сможет исправить «международный беспорядок» и вернуть мир к соблюдению порядка, основанного на правилах? Парижский климатический договор и Иранская ядерная сделка - очевидные начальные шаги. Но «разрушение глобального порядка» предшествует президентству Дональда Трампа, и, скорее всего, такая негативная тенденция не будет останавливаться.

Четвертая тенденция - это рост напряженности между США и Китаем. Не стоит ожидать, что Байден прекратит торговую войну с Китаем. Скорее всего, он попытается наладить отношения с союзниками, чтобы получить преимущество в этой торговой войне. Многие страны от Африки до Юго-Восточной Азии делают все возможное, чтобы сохранять нейтралитет, когда две мощные страны вступили в противостояние.

Пятая тенденция - это «противостояние мощных компаний», в том числе технологических гигантов. Именно технологические компании стали одним из фронтов конфликта между США и Китаем, и это касается не только компаний Huawei и TikTok. В общем, бизнес станет еще более серьезным геополитическим полем битвы. Кроме «давления сверху», руководители компаний столкнутся и с «давлением снизу», так как работники и клиенты буду требовать, чтобы они заняли четкую позицию по изменению климата и социальной справедливости.

Шестая тенденция - это «определение роли новейших технологий в жизни людей». В 2020 году пандемия ускорила принятие многих «технологических форм жизни» - от видеоконференций и Интернет-магазинов к удаленной работе и дистанционному обучению. В 2021 году станет ясно, будут ли такие изменения долговременными.

Седьмая тенденция, это «менее свободный мир». Сфера туризма станет не такой масштабной, а также значительно модифицируется, акцент сместится с международных поездок на «внутренние путешествия». Авиакомпании, сети отелей и производители самолетов будут «бороться за выживание», как и университеты, которые в значительной степени полагаются на иностранных студентов. «Межкультурное взаимодействие» также пострадает.

Восьмая тенденция - человечество получит реальную возможность бороться с проблемой изменения климата. На фоне глобального кризиса есть шанс принять меры по изменению климата, поскольку правительства инвестируют в достижение климатической нейтральности. Однако трудно сказать, насколько амбициозными будут обязательства стран по сокращению вредных выбросов на климатической конференции ООН.

Девятая тенденция - 2021 станет «годом дежавю». Много важных мероприятий, которые были запланированы на 2020 год, вероятно, будут проводиться в 2021 году, например, это касается Олимпийских игр и многих других политических, спортивных и коммерческих событий.

Десятая тенденция - мир будет на грани новых вызовов и рисков. Академики и аналитики, многие из которых годами предупреждали об опасности пандемии, попытаются использовать окно возможностей, чтобы заставить политиков серьезно относиться к своим обязанностям и быть более умеренными и дальновидными.

Следующий год обещает быть особенно непредсказуемым, учитывая ситуацию с пандемией, неравномерным восстановлением экономики и нестабильной геополитикой. Остается только надеяться, что 2021 год поможет человечеству улучшить свою жизнь и достойно принять все новые потенциальные вызовы, резюмирует журнал.

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