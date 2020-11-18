В Европарламенте начали сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска 18.11.2020, 12:30

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Финский министр призвала не проводить турнир в Беларуси.

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под обращением к главе Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелю с просьбой не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Ее поддержала финский министр, отвечающая за спорт, сообщает tut.by

— Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа, — заявила Карлсбро.

Финский министр Анника Саарикко, отвечающая за спорт, также подтвердила, что этот вопрос был поднят в Европейском союзе.

— Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что соревнования не должны проводиться в Беларуси. Мы действуем здесь на опережение. С точки зрения Финляндии, проблема безопасности здесь в первую очередь, на первом месте, — сказала Саарикко изданию Maaseudun Future.

— Решение о выезде на соревнования принадлежит спортивным федерациям. Я довольна действиями представителя финского международного профсоюза Калерво Куммола, — заявила Саарикко. — Куммола потребовал от Международной федерации хоккея не проводить чемпионат мира в Беларуси из-за текущей ситуации.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее Фазель заявлял, что ИИХФ пока не планирует переносить белорусскую часть турнира в другую страну.

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