Ученые обнаружили под Гренландией гигантскую «темную» реку 18.11.2020, 12:30

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Открытие совершили специалисты из университета Хоккайдо в Японии.

Глубоко под поверхностью острова Гренландия на северо-востоке Северной Америки находится гигантская «темная река». К такому выводу по результатам проведенного исследования пришли ученые Университета Хоккайдо в Японии, пишет lenta.ua.

Специалисты называют водный путь «гипотетическим». Они считают, что если он существует в реальности, то простирается на 1 000 километров и берет начало в глубинах Гренландии, а движется в направлении фьорда Петерманн на северо-западе островного государства. Разработанная модель показала, что это длинная подледная река, питаемая тающими льдами и находящаяся в условиях постоянной темноты.

Стоит отметить, что Гренландский ледник за последние десятилетия стал таять более активно. Ученые опасаются, что это может привести к затоплению многочисленных участков суши в прибрежных зонах.

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