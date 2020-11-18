Трамп отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности 5 18.11.2020, 12:46

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Дональд Трамп

Кристофер Кребс работал над защитой избирательной системы США от кибератак.

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 17 ноября, отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) в составе министерства национальной безопасности США - Кристофера Кребса, который ранее отверг утверждения о фальсификациях результатов выборов главы государства 3 ноября, сообщает dw.com.

О своем решении глава Белого дома сообщил в Twitter, уточнив, что увольнение «вступает в силу незамедлительно». «Недавнее заявление Криса Кребса о защищенности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и фальсификации», - написал президент. При этом он не привел фактов, которые подтверждали бы эти его утверждения.

Ранее Кребс, который, в частности, работал над защитой избирательной системы США от кибератак, говорил, что ожидает увольнения. Как отмечает агентство Reuters, глава CISA узнал о своей отставке, прочитав сообщение президента в Twitter. После этого Кристофер Кребс написал в сети микроблогов, для него «было честью» занимать эту должность. «Мы все сделали правильно», - добавил он.

Агентство по кибербезопасности не нашло доказательств манипуляций

Кребс возглавлял CISA с момента его создания два года назад.

После президентских выборов в США 3 ноября, на которых демократ Джо Байден, по прогнозам ведущих американских СМИ, заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Трампом, CISA и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов, заявили, что не нашли доказательств манипуляций, назвав голосование самым защищенным в истории. Нынешний глава государства не признает поражение и пытается оспорить итоги голосования в судах.

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