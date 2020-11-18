закрыть
18 ноября 2020, среда, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трамп отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности

5
  • 18.11.2020, 12:46
  • 2,207
Трамп отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности
Дональд Трамп

Кристофер Кребс работал над защитой избирательной системы США от кибератак.

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 17 ноября, отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) в составе министерства национальной безопасности США - Кристофера Кребса, который ранее отверг утверждения о фальсификациях результатов выборов главы государства 3 ноября, сообщает dw.com.

О своем решении глава Белого дома сообщил в Twitter, уточнив, что увольнение «вступает в силу незамедлительно». «Недавнее заявление Криса Кребса о защищенности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и фальсификации», - написал президент. При этом он не привел фактов, которые подтверждали бы эти его утверждения.

Ранее Кребс, который, в частности, работал над защитой избирательной системы США от кибератак, говорил, что ожидает увольнения. Как отмечает агентство Reuters, глава CISA узнал о своей отставке, прочитав сообщение президента в Twitter. После этого Кристофер Кребс написал в сети микроблогов, для него «было честью» занимать эту должность. «Мы все сделали правильно», - добавил он.

Агентство по кибербезопасности не нашло доказательств манипуляций

Кребс возглавлял CISA с момента его создания два года назад.

После президентских выборов в США 3 ноября, на которых демократ Джо Байден, по прогнозам ведущих американских СМИ, заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Трампом, CISA и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов, заявили, что не нашли доказательств манипуляций, назвав голосование самым защищенным в истории. Нынешний глава государства не признает поражение и пытается оспорить итоги голосования в судах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец