Путин и Лукашенко: соучастие в геноциде 10 Григорий Меламедов

18.11.2020, 13:04

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Тема соучастия Кремля в преступлениях белорусского режима сложнее и объемнее, чем может показаться

Потому что нужно точно установить, в чем именно соучастие, и в какой области оно больнее всего для народа Беларуси.

Российская пропаганда делает вид, что Путин, в целом поддерживая Лукашенко, якобы, осуждает «непропорциональную» жестокость. Очень удобно: союзник помощь получил, но в преступлениях Москва не виновата, — наоборот, настаивает на внутрибелорусском диалоге (не уточняя, кому и с кем вести диалог), иногда показывает по телевизору правдивые кадры и даже предлагает отчисленным белорусским студентам учиться в российских вузах.

На самом деле, именно Кремль нанес протестующим белорусам удар в самое уязвимое место. Белорусы – необыкновенно добрый и миролюбивый народ, это своего рода феномен европейской истории. Белорусы три месяца назад искренне верили, что смогут победить, не прибегая к силе и опираясь исключительно на свою солидарность, свое мирное терпение. Это была не просто стратегия, а сильнейший духовно-нравственный подъем. Более того, это был принцип, на котором создавалась новая нация.

И они победили бы именно мирным путем, если бы не Путин. Он послал пропагандистов-штрейкбрехеров, когда лукашенковское телевидение было на грани полной забастовки. Он сформировал «резерв» силовиков и публично объявил об этом, — так, что каратели почувствовали полную безнаказанность. Началось издевательство над добрыми, верящими в справедливость людьми. Поставьте себя на место человека, который собрал все свои внутренние силы, впервые в жизни сделал отчаянный шаг, ушел в забастовку, потерял работу, — и вдруг все напрасно, ему прислали замену из Москвы. Поставьте себя на место демонстранта, который знает, что карателям пришлют из-за границы и деньги, и резервы. А дальше пытки, террор, убийства, — это уже следствие, прежде всего, психологической поддержки, которую получил режим.

Фашизм торжествует, а все больше белорусов разочаровываются в своих идеалах, ругают себя за, якобы, слабость, беззубость. Ломать людей психологически, глумиться над их идеалами, убеждать в необходимости насилия — вот преступление, в котором российский режим не просто соучастник, а вдохновитель, главный советник и спонсор.

Далее. Мирный настрой белорусов основывается на том, что они считают себя гражданами независимого государства и не противопоставляют себя другим странам. Даже самые непримиримые оппозиционеры, сидевшие в лукашенковских тюрьмах еще десять лет назад, видели Беларусь европейской страной и мостом между Россией и Западной Европой. Путин теперь ясно показал: вы – колония, поэтому никто не даст вам определять собственное будущее.

Наконец, сейчас самые опытные белорусские оппозиционные политики вынуждены просить Евросоюз ввести против режима Лукашенко экономические санкции. Они видят в этом единственный шанс остановить террор и хотя бы спасти политзаключенных. И опять именно Путин противодействует этому. Даже на первом этапе, когда ЕС составил всего лишь персональный санкционный список, — чисто символический жест против диктатора и наиболее одиозных силовиков, — МИД России заявил, что Москва присоединится к ответным шагам Лукашенко. Путин, конечно, выступал против западных санкций в отношении Венесуэлы, Кубы, Ирана, режима Асада, но к контрсанкциям в тех случаях не присоединялся.

Дело в том, что перечисленные диктатуры пользуются поддержкой Путина из-за внешней политики, которую они проводят. Кремлю безразлично, какие там внутренние режимы. С Беларусью все наоборот. Здесь Путину ценен не Лукашенко, а его режим. А моральные ценности протестующих, — ненасилие, солидарность, чувство собственного достоинства, суверенитет, — наоборот, вызывают у Кремля раздражение. Если бы не это обстоятельство, Лукашенко вряд ли решился бы устроить геноцид.

Григорий Меламедов, «Эхо Москвы»

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