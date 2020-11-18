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Созданы маски, которые станут прорывом в защите от коронавируса

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  • 18.11.2020, 13:15
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Созданы маски, которые станут прорывом в защите от коронавируса

Новые средства защиты поступят в распоряжение британских врачей.

К концу года в распоряжение британских врачей поступят защитные с наномедным слоем, убивающим коронавирус, передает The Daily Mail. Маски для лица используются для предотвращения распространения коронавируса от одного человека к другому за счет улавливания капель слюны, содержащих вирус.

Хотя стандартные трехслойные хирургические маски эффективны с этой точки зрения, вирус может выжить на поверхности маски без дезинфекции. Сотрудники Университета Ноттингем Трент разработали маску, материал которой убивает 90% частиц коронавируса менее чем за час. И секрет кроется в меди. Этот металл давно известен своими противовирусными свойствами.

Специалисты усилили их, обратившись к нанотехнологиям. Был получен слой наночастиц меди, который в новой маске расположился между двумя фильтрующими слоями и двумя водонепроницаемыми листами. Ионы меди моментально высвобождаются при контакте с коронавирусом. При этом инактивированный вирус оказывается заблокированным между фильтрующими слоями, что гарантирует безопасную утилизацию маски и защиту, как носящему, так и окружающим его людям.

Похожую идею зашиты от коронавируса выдвинули исследователи Массачусетского технологического института. Недавно они представили концепцию лицевой маски с питанием от батареек и с медной сеткой, которая нагревается до 90 градусов по Цельсию. Такая маска была бы идеальной для ситуаций, когда риск заражения вирусом высок, например, в медицинских учреждениях или в переполненном общественном транспорте.

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