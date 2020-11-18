Ведущий «Калыханкі»: В подъезде соседи повесили плакат, что гордятся мной 18.11.2020, 13:22

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Александр Жданович

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Друг всех белорусских детей Маляваныч рассказал, почему Бог на нашей стороне.

Александр Жданович, он же культовый ведущий «Калыханкі» Маляваныч, вышел на свободу из Жодинской тюрьмы после 9 суток ареста. Своими впечатлениями Маляваныч поделился с «Нашей Нивой».

«Это произошло 8 ноября. Я взял с собой крест, с которым когда-то с покойной женой ездил в Иерусалим. Это, кстати, была пятая годовщина смерти Людмилы. Вместе со знакомым батюшкой и сыновьями собирались поехать на ее могилку в 16—17 часов, к 12 часам я поехал на шествие, фактически ни одного не пропускал.

Вот взял с собой крест и шел, людям в колонну не получалось собраться. Я просто шел по Немиге со знакомым и видел, как задерживают людей. Это было где-то в 12:20, ко мне подошел какой-то омоновец, я не знаю, кто это был и не хочу разбираться. Спрашивают: что вы здесь делаете? Говорю: я молюсь за вас, чтобы вы не обижали людей. Мы никого не обижаем, отвечают мне, но не задержали.

Я сделал еще буквально шагов пятьдесят, как увидел, что другой омоновец кричал на женщин. Я попросил этого не делать, он схватил меня за шиворот и потащил в один из автозаков. Люди стали кричать: «Батюшку схватили, батюшку схватили!»

Хватали всех: и батюшек, и матушек. Я оказался в «стакане», слава Богу, не били, может потому, что «батюшка» (смеется). Ко мне пришло абсолютное спокойствие, познакомился с соседом по «стакану», долго ехали, я молился.

Так и оказались в Партизанском РУВД. Предметом нашего удивления было, что в этом РУВД к нам отнеслись лояльно. Разрешали даже отвечать на звонки. У меня на звонке стоит Моцарт, они спрашивали, кто это. Это было вообще невероятно.

Нас, человек 100, там держали до двенадцати ночи. Был один избитый, к нему вызвали скорую. Разрешали передачи принять от волонтеров и родственников. Примерно в час ночи мы приехали в Жодино.

Мы почувствовали сразу хамский стиль общения в Жодино, сразу лицом к стенке, мат-перемат, гнусное отношение. Но главный позитив — это общение с людьми, с которыми ты оказался рядом. Один наш человек Александр Ягело сказал: «Хватит хамить». Это вызвало возмущение, но надо говорить, не надо молчать, надо сохранять человеческое достоинство. Этот человек ничего не сделал Александру, только кричал.

Потом был очень неприятный момент. Когда происходил второй досмотр, когда раздеваешься, то в их каземат нужно было заходить или наступив, или вытирая ноги о бело-красно-белый флаг, который они положили на полу. Это все говорит о них, о тех людях, что на той стороне.

Потом мы были в камере, шестнадцать мужиков на восемь мест, но не было ни воды, ни матрасов. И две ночи мы проводили так, кто сидя, кто как. В понедельник не давали есть, бросили две буханки хлеба на камеру. Суды-шмуды, мы ничего не знали. В «райском» РУВД нам шепнули, что будут штрафы, мы были этому рады.

Во вторник состоялся «суд», судью ради чего-то привезли из Клецка. Не было ни свидетелей, ничего. Мне сказали, что я шел с символикой и выкрикивал лозунги. Спрашиваю: А кто свидетели? В общем ничего на это не ответили. Согласен ли я с приговором в 9 суток? Нет, не согласен. Подпишите, что не согласен, отвечают мне.

Я на этом выдохнул и дальше было чудесное общение с моими сокамерниками. Была абсолютная солидарность, если кому-то было неудобно спать, то мы менялись. Это было самое прекрасное. Очень сближало людей, мы много общались, смеялись, шутили постоянно. Иногда казалось, что это прекрасное место. Если бы еще не было тех, кто гавкал на той стороне. Но и среди них были порядочные люди. Мы выпросили душ, а вот на прогулку не вывели ни разу.

Мне, к сожалению, передали только одну книгу, а надо себя чем-то занимать. Я спрашиваю, есть ли у вас библиотека. Говорят, есть, но там только детские книжки, вам не понравится. Существовало абсолютное единодушие в камере, хотя мы не знали никаких новостей.

Было очень приятно, что чуть ли не треть театра русской драматургии меня встретила сегодня с суток, и это не говоря о родственниках и прекрасных волонтерах. Когда я узнал всю жесть, что была за это время, то у меня просто нет слов. В подъезде повесили соседи плакат, что гордятся мной.

Узнали еще в РУВД, но это же ни на что не влияло. Менты между собой тоже переговаривались: «Ага, Маляваныч, разумеется». Но, к счастью, мы с ними не так часто сталкивались.

Символику на акции я не беру, даже не знаю почему, я к ней хорошо отношусь, с большим уважением. А крест время от времени беру. Никогда не хочется, чтобы тебя хватанули, но в день памяти моей жены мне было почти неважно, заберут ли. Страха почти не было. Просто ощущение мерзости от происходящего на той стороне. Мне кажется, что Бог на нашей стороне».

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