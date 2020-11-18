Грузия призывает усилить присутствие США на Южном Кавказе 18.11.2020, 13:30

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Также Тбилиси надеется получить американскую вакцину от SARS-CoV-2.

Власти Грузии выступают за укрепление сотрудничества с США в вопросах обороны и безопасности на Кавказе и усиление представительства США в этом регионе. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Тбилиси в среду, 18 ноября, сообщает dw.com.

Как указывает пресс-служба правительства Грузии, Гахария отметил, что основой стратегического партнерства двух стран являются такие ценности, как свобода и демократия, а также общие геостратегические интересы. По его словам, в Тбилиси ценят «неизменную поддержку народом и правительством США суверенитета и территориальной целостности страны». «Вы хорошо знаете, насколько важен этот вопрос для нашей страны, территории которой оккупированы, так как оккупационные силы по-прежнему размещены на нашей земле», - подчеркнул грузинский премьер.

В свою очередь Майк Помпео отметил, что Америка в будущем сделает все возможное, чтобы укрепить демократические институты Грузии, поддержать процессы европейской и евроатлантической интеграции страны.

Тбилиси рассчитывает на американскую вакцину против коронавируса

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани рассказал журналистам, что на переговорах с Помпео также обсуждалась и ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции. При этом Грузия надеется стать одной из первых стран мира, которая получит американскую вакцину от SARS-CoV-2.

За все время с начала эпидемии COVID-19 в Грузии выявлено 89 тыс. 395 случаев заражения вирусом. Скончались более 800, выздоровевшими считаются 71 тыс. 468 человек. 16 ноября американская фармацевтическая компания Moderna сообщила об окончании клинических испытаний вакцины, эффективность действия которой составляет 94,5 процента.

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