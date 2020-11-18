Масочный режим ввели по всей Брестской области 18.11.2020, 14:01

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Он начал действовать уже сегодня.

С 18 ноября по всей Брестской области вводится масочный режим, сообщает облисполком, сообщает tut.by.

Маски необходимо надевать в торговых центрах, магазинах, точках общепита, аптеках, больницах, поликлиниках, банках, школах, административных зданиях, учреждениях образования и соцобслуживания населения. Также средства индивидуальной защиты нужно использовать в общественном транспорте, такси, на почте и других объектах.

Напомним, обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране, заявил в интервью главный санитарный врач Александр Тарасенко.

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