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Христиане требуют остановить насилие и освободить всех задержанных в Беларуси

  • 18.11.2020, 14:06
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Христиане требуют остановить насилие и освободить всех задержанных в Беларуси
иллюстрационное фото Getty Images

Более тысячи верующих из разных уголков страны уже подписали письмо.

В интернете появилось открытое письмо христиан Беларуси. К полудню среды, 18 ноября, его подписало уже более тысячи верующих из разных уголков страны. В обращении люди призывают представителей госорганов остановить насилие и восстановить законность, сообщает tut.by

— Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь, — отмечают авторы отрытого обращения.

В письме они осуждают насилие. Говорят, что «молчать о беззаконии в Беларуси — это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране».

— Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость, — отмечают подписавшиеся. — Поддерживать незаконные действия властей безнравственно.

В документе они обращаются к представителям госорганов и просят «сделать все от вас зависящее, чтобы»:

остановить насилие в отношении граждан Беларуси, которые мирно выражают свое мнение о ситуации в стране;

восстановить законность. Для этого необходимо освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей государственных органов, нарушивших законы Республики Беларусь;

в кратчайшие сроки провести новые выборы, которые бы соответствовали международным демократическим стандартам.

— Уверены, что выполнение этих требований снимет претензии граждан Беларуси к властям и восстановит общественное спокойствие, — отмечают авторы письма.

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