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Родственники Романа Бондаренко: За нами следили не менее 20 человек, люди в штатском стояли на каждом этаже

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  • 18.11.2020, 14:12
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Родственники Романа Бондаренко: За нами следили не менее 20 человек, люди в штатском стояли на каждом этаже
Роман Бондаренко

Семья Героя Беларуси рассказала об издевательствах со стороны лукашистов.

Генпрокуратура заявила, что семья может забрать тело Романа Бондаренко, выложив при этом аудиозапись разговора с матерью погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Родные говорят, что этот звонок состоялся сегодня утром.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что утром в понедельник, 16 ноября, представители ведомства проинформировали маму Романа Бондаренко, погибшего при пока не выясненных обстоятельствах после задержания неизвестными на «Площади перемен» в Минске, о том, что разрешение на выдачу тела ее сына направлено в Госкомитет судебных экспертиз.

Также Генпрокуратура обнародовала аудиозапись разговора с мамой Романа Бондаренко.

— Звонок, который выложила Генеральная прокуратура, поступил сегодня утром, хотя из сообщения создается впечатление, что это было еще в понедельник. Нам кажется странным и не совсем корректным, что личный звонок публикует официальное ведомство, — комментирует tut.by Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа Бондаренко.

Она подтверждает, что действительно дважды в понедельник семья обращалась в прокуратуру с вопросом о выдаче тела.

— Мы сейчас живем в машине, спим по 2−4 часа, чтобы решить все юридические вопросы, — отмечает Ольга.

Вчера семья ездила покупать костюм для Романа.

— За нами следили не менее 20 человек, люди в штатском стояли на каждом этаже магазина. Мы не знаем, для чего это делается, — говорят родные Романа Бондаренко.

Напомним, днем 16 ноября Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа Бондаренко, рассказала, что его мама в тот день дважды приезжала в Генеральную прокуратуру — в 9 и 11 часов утра. По словам Ольги, женщину там так и не приняли, предложив ждать ответа и обращаться позже.

— Еще в пятницу были в Следственном комитете, там ответили, что дело уже в Генпрокуратуре, обращаться следует туда. Мы так и сделали, ответ не получили. Нам говорили, что именно следователь должен дать разрешение на выдачу тела, — рассказала Ольга. — Мы не знаем ничего: сделали экспертизу или нет, тело Романа нам пока не отдали, с нами никто не связывался. Надо же планировать похороны… Пошел четвертый день.

31-летний Роман Бондаренко 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом «профессионально задержали» и отнесли в микроавтобус. Через полтора часа он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу. Операция длилась несколько часов, жизнь молодого человека спасти не удалось.

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