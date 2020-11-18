Ученые выяснили, что вызвало огромные размеры тела у динозавров 18.11.2020, 14:23

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Иллюстрационное фото

Ответить на вопрос помогла находка в Аргентине.

В Аргентине был обнаружен новый вид зауроподов. Ученые сообщают, что найденный динозавр является одним из самых ранних представителей этого вида, он жил на нашей планете около 179 миллионов лет назад. Его останки помогли исследователям пролить свет на эволюцию размеров зауроподов, пишет popmech.ru.

Вид динозавра назвали Bagualia alba. Он был размером с двухэтажный автобус и обладал крепким скелетом, четырьмя мощными ногами и длинной шеей для поедания листьев с высоких деревьев. Исследователи полагают, что гигантские размеры Bagualia alba, включая его характерную длинную шею, являются причиной глобального потепления, вызванного извержениями вулканов в Южном полушарии.

Извержения повлияли на ландшафт, в том числе увеличилось количество высоких вечнозеленых хвойных деревьев. Bagualia alba была одним из немногих животных в то время с достаточно сильными зубами, чтобы пережевывать жесткую растительность, в результате чего они стали доминирующим видом травоядных динозавров.

К таким выводам ученые пришли, проведя анализ более 100 костей, найденных в пустыне в Аргентине. Полученные данные указали на то, что теплая и влажная погода, в которой процветала мягкая и пышная растительность, внезапно сменилась более высокими температурами, жарким и засушливым климатом. Флора стала менее разнообразной и в ней преобладали хвойные растения.

«Эти изменения окружающей среды, по‑видимому, были вызваны парниковым эффектом из-за таких газов, как CO2 и метан, количество которых увеличилось из-за вулканизма в то время», — сказал Диего Пол, автор исследования. «Следы этих извержений обнаружены на многих южных землях, включая Южную Америку, Южную Африку и Антарктиду».

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