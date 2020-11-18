Тройной проигрыш Кремля 18.11.2020, 14:28

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Фото: AP

Путинская Россия не справилась с главным историческим вызовом.

"Низкий уровень рождаемости, низкая продолжительность жизни и сильная миграционная убыль - три основные демографические трудности России", - пишет корреспондент La Croix в Москве Бенжамен Кенель (перевод — inopressa.ru).

Владимир Путин не устает повторять: демографический кризис для России - "исторический вызов". "Мы вступили в очень сложный демографический период", - предупредил глава Кремля, заверив: " Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет".

"Самая большая страна в мире с почти 147 млн жителей, безусловно, оправилась после 2000-х годов, когда в ней проживало 143 млн человек. Но число жителей остается ниже уровня в 149 млн человек, зафиксированного в 1991 году, при распаде СССР", - указывает журналист.

"(...) Москва регулярно объявляет о новых мерах по увеличению рождаемости. Среди них продление программы материальной помощи родителям, начиная с первого ребенка, новые пособия для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет и бесплатные школьные столовые... Кремль намерен повысить сегодняшний коэффициент рождаемости в 1,5 рождений на одну женщину, чтобы довести его до 1,7 в 2024 году. Однако эффективность данной программы еще предстоит доказать", - отмечает автор статьи.

"К тому же, пандемия вызвала резкое сокращение миграции: из-за экономического кризиса уехали тысячи рабочих из бывших республик Центральной Азии, а чистый приток мигрантов в этом году сократился почти в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. По последним статистическим данным, с января по август 2020 года численность постоянного населения России сократилась на 277,8 тыс. человек, до 146,5 млн человек. Падение в пять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года (52, 5тыс. человек)", - говорится в статье

"Тем более, что недавняя "демографическая яма" способна выявить избыточную смертность из-за Covid, которую власти всячески стараются преуменьшить", - пишет La Croix.

"(...) Кроме того, с учетом отставания в продолжительности жизни от европейских стандартов - 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин - Россия накапливает "демографические провалы", из которых ей трудно будет выбраться", - резюмирует Бенжамен Кенель.

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