В Таиланде протестующие выступают против полиции с надувными утками

В Таиланде протестующие выступают против полиции с надувными утками1
- 18.11.2020, 14:47
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Тайский лайфхак.
Протестующие хотят смещения премьер-министра Прают Чан-охи, бывшего правителя армии, и ограничения полномочий короля.
Как сообщает unian.net протестующие выступают против полиции с самодельными щитами и надувными утками, с помощью которых защищаются от водометов.
Требования протестующих к правительству
Манифестанты вышли на улицы Бангкока, несмотря на действующий запрет на собрания группами более пяти человек и закрытие ряда станций наземного и подземного метро.
«Мы хотим, чтобы Прают Чан-Оча ушел в отставку, чтобы в стране состоялись по-настоящему справедливые выборы. Ситуация накануне была очень плохая, мы хотим показать, что власть принадлежит народу, а не тем, кто находится в правительстве, они не могут подавлять нас с использованием силы», - заявила одна из участниц акции.
Протесты в Таиланде: что известно
Протесты в Таиланде продолжатся уже три месяца.
Протестующие выдвигают требования о реформе тайской монархии.
Шаткая политическая ситуация в Таиланде сохраняется уже многие десятилетия. Долгие годы за власть борются консерваторы и королевская семья - с одной стороны, с другой - сторонники укрепления демократии