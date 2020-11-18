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В Таиланде протестующие выступают против полиции с надувными утками

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  • 18.11.2020, 14:47
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В Таиланде протестующие выступают против полиции с надувными утками
фото: REUTERS

Тайский лайфхак.

Протестующие хотят смещения премьер-министра Прают Чан-охи, бывшего правителя армии, и ограничения полномочий короля.

Как сообщает unian.net протестующие выступают против полиции с самодельными щитами и надувными утками, с помощью которых защищаются от водометов.

Требования протестующих к правительству

Манифестанты вышли на улицы Бангкока, несмотря на действующий запрет на собрания группами более пяти человек и закрытие ряда станций наземного и подземного метро.

«Мы хотим, чтобы Прают Чан-Оча ушел в отставку, чтобы в стране состоялись по-настоящему справедливые выборы. Ситуация накануне была очень плохая, мы хотим показать, что власть принадлежит народу, а не тем, кто находится в правительстве, они не могут подавлять нас с использованием силы», - заявила одна из участниц акции.

Протесты в Таиланде: что известно

Протесты в Таиланде продолжатся уже три месяца.

Протестующие выдвигают требования о реформе тайской монархии.

Шаткая политическая ситуация в Таиланде сохраняется уже многие десятилетия. Долгие годы за власть борются консерваторы и королевская семья - с одной стороны, с другой - сторонники укрепления демократии

фото: REUTERS
фото: REUTERS
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