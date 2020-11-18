Кто в списке главных претендентов на ключевые должности в администрации Байдена? 1 18.11.2020, 15:06

1,650

Джо Байден

Фото: Getty Images

СМИ уже прогнозируют, какой будет администрация избранного президента CША.

«Новое время» публикует перевод статьи Reuters о том, кто займет ключевые должности в американском правительстве после инаугурации нового главы государства.

***

Избранный президент Джо Байден пообещал создать администрацию, отражающую разнообразие страны, и, как ожидается, объявит о своем выборе на некоторые ключевые посты в Белом доме в ближайшие несколько недель.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что представление главных членов команды Байдена ожидалось уже 17 ноября. Reuters публикует список кандидатов на важные позиции.

Смена должностей на высшем уровне

Ожидается, что Седрик Ричмонд — член Палаты представителей США, который являлся сопредседателем предвыборной кампании Байдена на национальном уровне и ранее возглавлял Черный кокус Конгресса, присоединится к администрации в качестве высокопоставленного лица.

Из-за смены должности Ричмондом его место в Конгрессе Луизианы останется вакантным на фоне того, что в результате выборов 3 ноября большинство демократов в Палате представителей сократилось.

Ожидается, что Стив Риккетти — давний советник Байдена — также займет руководящую должность.

Джен О’Мэлли Диллон, которая была назначена в начале этого года руководителем кампании Байдена, став первой женщиной, которая возглавила кампанию победившего на выборах кандидата от демократов на пост президента, будет назначена заместительницей главы администрации.

Государственный секретарь

Крис Кунс — сенатор от Демократической партии США из Делавэра, родного штата Байдена, является близким другом и советником избранного президента. Он также выдающийся член сенатского комитета по международным отношениям и, вероятно, его кандидатуру легко ратифицируют его коллеги по Сенату.

Сьюзан Райс — бывшая советница по национальной безопасности, посол ООН и помощник госсекретаря была в шортлисте Байдена в качестве возможной кандидатки. Ее богатый опыт делает ее логичным выбором, но она может столкнуться с оппозицией республиканцев из-за ее вовлеченности в полемику о смертоносном нападении в 2012 году на миссию США в ливийском городе Бенгази.

Уильям Бернс — давний кадровый офицер дипломатической службы, бывший заместитель государственного секретаря, посол США в России и ведущий переговорщик на секретных переговорах, которые в конечном итоге проложили путь к ядерной сделке с Ираном 2015 года. Сейчас он является президентом Фонда Карнеги за международный мир.

Министр финансов

Лаэль Брейнард — член Совета управляющих Федеральной резервной системы и бывшая заместительница министра по международным делам во время мирового финансового кризиса 2009 года. Она проголосовала против отмены нормативных требований в отношении банков, но может столкнуться с критикой со стороны либералов, которые хотят не настолько умеренного выбора.

Сара Блум Раскин — раньше она занимала должности управляющей Федеральной резервной системы и заместительницы министра финансов, пока единственная женщина, которая занимала в этом учреждении должность второго по значимости руководителя. Юристка и бывший государственный финансовый регулятор в Мэриленде, она работала в сфере финансов, а в настоящее время работает директором Vanguard, инвестиционного гиганта, управляющего активами в 6 триллионов долларов.

Джанет Йеллен — ранее возглавляла Федеральную резервную систему, усилила внимание ФРС к рабочим и неравенству и продолжала активно участвовать в политических дебатах в аналитическом центре Brookings Institution после того, как президент Дональд Трамп уволил ее с поста главы центрального банка в 2018 году.

Министр обороны США

Мишель Флорной — она является лидером консенсуса по эту должности, что может сделать ее первой женщиной, возглавившей Пентагон. Она работала высокопоставленным чиновником Министерства обороны в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы, консультировала кампанию Байдена по вопросам обороны и вместе с Энтони Блинкеном, одним из главных советников Байдена, основала консалтинговую фирму.

Тэмми Дакворт — сенатор США от Иллинойса, считается возможной кандидаткой, потеряла обе ноги, когда ее вертолет попал под обстрел в 2004 году в Ираке, где она служила офицером армии США. Она была ассистенткой министра по делам ветеранов при Обаме и может стать первой американкой тайского происхождения в Кабинете министров.

Генеральный прокурор

Салли Йетс — бывшая заместительница генерального прокурора, некоторое время исполняла обязанности генерального прокурора в начале срока полномочий Трампа, прежде чем была уволена за неподчинение из-за отказа защищать ограничения на въезд в отношении семи стран с мусульманским большинством.

Даг Джонс — бывший федеральный прокурор с большим опытом работы в области гражданских прав. Джонс был избран в Сенат США на внеочередных выборах 2017 года в глубоко консервативной Алабаме. В этом году он потерпел поражение от республиканца Томми Тубервилля, бывшего футбольного тренера.

Министр энергетики

Элизабет Шервуд-Рэндалл — бывшая советница Байдена, когда он был сенатором США. Она работала в администрации Обамы заместительницей министра энергетики, руководила инициативой по решению кибернетических и физических проблем энергосистемы. Сейчас она профессор Технологического института Джорджии.

Арун Маджумдар — он был первым директором агентства Министерства энергетики США, которое продвигает и финансирует исследования и разработки передовых энергетических технологий, а также исполнял обязанности заместителя министра энергетики с марта 2011 года по июнь 2012 года. Он также работал вице-президентом по энергетике в компании Alphabet Inc., владеющей Google до того, как начал работать на факультете Стэнфордского университета.

Джей Инсли — он акцентировал внимание на изменении климата во время своей неудачной президентской кампании в 2019 году, но в этом году был переизбран на третий срок губернатором Вашингтона. Активисты-экологи выдвинули его на рассмотрение на должность в Кабинете министров, учитывая его усилия по введению налога на выбросы углерода и стандарта на чистое топливо.

Глава Агентства по охране окружающей среды

Хизер Мактир Тони — бывший региональный администратор Агентства по охране окружающей среды при Обаме, активистка движения за чистый воздух, директор по полевой работе на национальном уровне организации Moms Clean Air Force. Любимица прогрессистов, она занималась адвокацией и проводила тренинги на темы лидерства и климата для различных должностных лиц в более чем 15 странах, включая Кению, Францию, Португалию, Нигерию и Сенегал.

Мэри Николс — бывшая помощница администратора по охране окружающей среды во время правления Клинтона, председательница Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, который регулирует загрязнение воздуха в штате.

Директор Центрального разведывательного управления

Майкл Морелл — он был заместителем директора ЦРУ и исполняющим обязанности директора ЦРУ дважды при Обаме. В настоящее время он является руководителем практики управления геополитическими рисками в Beacon Global Strategies, консалтинговой фирме в Вашингтоне.

Аврил Хейнс — она была заместительницей советника по национальной безопасности при Обаме, а до этого — первой женщиной, которая занимала должность заместителя директора ЦРУ. Она занимала несколько постов в Колумбийском университете после ухода из администрации Обамы в 2017 году.

Министр здравоохранения и социальных служб

Вивек Мурти — врач и бывший главный хирург. Мурти приобрел известность в последние месяцы в качестве сопредседателя консультативного совета Байдена по борьбе с пандемией коронавируса, которую избранный президент пообещал сделать своим главным приоритетом после вступления в должность.

Мэнди Коэн — врач, которая работает секретарем Департамента здравоохранения и социального обеспечения Северной Каролины, где она была главной сторонницей расширения Medicaid, государственной программы медицинского страхования для американцев с низкими доходами. Она работала главным операционным директором в центрах медицинской помощи и услуг Medicaid при администрации Обамы.

Дэвид Кесслер — бывший комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами был сопредседателем консультативного совета Байдена по пандемии коронавируса. Будучи главой Управления по контролю за продуктами и лекарствами, он сократил время, необходимое для утверждения лекарств для лечения СПИДа, и пытался регулировать табачную промышленность.

Министерство национальной безопасности

Алехандро Майоркас — кубинско-американский юрист, он может стать первым латиноамериканцем, который возглавит это министерство. В качестве главы Службы гражданства и иммиграции при Обаме он руководил реализацией программы Отложенные меры в отношении прибытия детей (DACA) для так называемых мечтателей, которые были незаконно доставлены в Соединенные Штаты в детстве. Программу критиковали республиканцы, она может быть причиной оппозиции республиканцев в Сенате, если Майоркас будет номинирован на должность министра.

Ксавьер Бесерра — бывший конгрессмен, сменил избранную вице-президента Камалу Харрис на посту генерального прокурора Калифорнии. На этом посту он время от времени заслуживал похвалу прогрессистов. Может также заменить Харрис в Сенате США.

Лиза Монако — бывшая помощница Байдена в Судебном комитете Сената, где она работала над Законом о насилии в отношении женщин, также была главным советником Обамы по вопросам внутренней безопасности. Она работала помощницей генерального прокурора по национальной безопасности и начальницей штаба бывшего директора ФБР Роберта Мюллера.

Посол США в ООН

Венди Шерман — она помогала вести ядерные переговоры с Ираном, работая заместительницей секретаря госдепартамента по политическим вопросам при Обаме.

Пит Буттиджиг — бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана и ветеран войны в Афганистане, в этом году не смог стать кандидатом на пост президента, но стал одним из главных сторонников Байдена в кампании против Трампа, благодаря чему получил место в очереди на высшую должность в администрации.

***

Во время подготовки этого материала появилось сообщение CNN, что о намерении назначить некоторых из перечисленных политиков на высокие должности в администрации Байдена уже объявили официально. В частности:

Стив Рикетти должен получить должность советника президента;

Джен О’Мэлли Диллон должна стать заместительницей главы администрации президента;

Седрик Ричмонд будет назначен старшим советником Байдена и директором Управления по связям с общественностью Белого дома.

Кроме того, уже известно о планах назначить

Главного стратега кампании Байдена Майкла Донилона на должность старшего советника президента;

Ветерана демократической партии Рона Клейна на должность главы аппарата президента;

Заместительницы руководителя кампании Байдена Джули Чавес Родригес на должность директора Управления по межправительственным вопросам Белого дома;

Главного юрисконсульта кампании Байдена Даны Ремус на должность советницы президента;

Руководительницы по вопросам персонала в кампании Байдена Энни Томазини на должность директора секритариата президента;

Экс-посла США в Уругвае Джулиссы Рейонсо Панталеон на должность главы аппарата президента;

Руководителя аппарата первой леди во время президентской кампании Энтони Бернала на должность старшего советника президента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».