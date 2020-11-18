Белорусы с гуманитарными визами смогут работать в Польше с 1 декабря 18.11.2020, 15:20

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C визой можно работать на территории Польши либо на польского работодателя.

Польша внесла изменения в закон об иностранцах. Теперь гражданам с гуманитарной визой можно будет работать в Польше. Фактически это правило касается граждан Беларуси, которым с осени 2020 начали выдавать гуманитарные польские визы для возможности легально переехать в Польшу, сообщает euroby.info.

С 1 декабря 2020 года имея гуманитарную визу в паспорте человек может устраиваться на работу в Польше, как к примеру люди с рабочей визой. Требуется лишь иметь разрешение на работу от работодателя.

Также Польша работает над проектом закона для лиц из сектора IT и медицины прибывающим в страну с гуманитарной визой и отметкой «Poland Business Harbour». Данной категории лиц не потребуется никаких разрешений от работодателя, можно будет работать либо открывать своё дело в Польше, как это делают лица с картой поляка.

Стоит обратить внимание, что работать с гуманитарной визой выданной Польскими консульствами можно только на территории Польши либо на польского работодателя. В дальнейшем человек с такой визой может при желании получить вид на жительство в Польше.

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