Лидеров белорусских студентов признали политзаключенными 18.11.2020, 15:36

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Правозащитники потребовали их немедленного освобождения.

12 ноября власти Беларуси нанесли удар по одной из старейших молодежных организаций страны: репрессивные органы задержали лидеров и активистов Задзіночання Беларускіх Студэнтаў (ЗБС), в квартирах членов студенческого объединения и в офисе организации прошли обыски, сообщает сайт spring96.org.

Среди тех, кто попал под репрессии - бывшие и нынешние студенты, сторонники ЗБС: Ксения Сыромолот, Алана Гебремариам, Егор Канецкий, Яна Арабейко и Кася Будько. Задержана 12 ноября в Минске активистка ЗБС и член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, представитель экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам признана подозреваемой в уголовном деле и находится в тюрьме КГБ.

Выдвинутое в качестве основания для задержания и следственных действий в отношении членов ЗБС подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них") является явно безосновательным и ставит это дело в один ряд с сотнями политически мотивированных уголовных дел, ведущихся сейчас властями Беларуси против оппонентов действующего авторитарного режима.

ЗБС - одна из старейших и известнейших организаций белорусской молодежи. Объединение возникло как антикоммунистическая молодежная организация в конце 1980-х годов, во времена укрепления диктатуры Лукашенко объединяло демократическую молодежь на почве сопротивления авторитарному реваншу, за что в начале 2000-х годов было лишено юридической регистрации. Однако организация выстояла перед многочисленными репрессиями и сохранила способность привлекать в свои ряды белорусскую молодежь, для которой важны ценности свободы, демократии и прав человека.

Сейчас, в 2020 году, белорусское общество пробудилось - и режим ответил на это пробуждение репрессиями: увольнениями с работы, отчислениями с учебы, немотивированным насилием против протестующих, избиениями, пытками, арестами, штрафами, уголовными приговорами, не останавливаясь даже перед откровенными убийствами протестующих. Режим перестал обращать внимание даже на минимальные правовые ограничения озорства, открыто встав на путь беззакония и террора против собственного народа. Давление и насилие направлены против всех общественных институтов, в том числе под отдельный удар попали неправительственные организации. Сотни активистов НГО подверглись задержаниям, арестам, обыскам, избиениям и пыткам.

Специальные и жестокие репрессии направлены режимом против тех организаций, которые сотрудничают с Координационным советом по урегулированию политического кризиса в Беларуси, ведут правозащитную деятельность, оказывают помощь узникам и жертвам репрессий.

Белорусская студенческая молодежь принимает активное участие в протестах против фальсификации выборов и является одним из двигателей забастовочного движения, которое разворачивается сейчас в Беларуси в знак протестов против насилия и системного нарушения законности и прав человека в стране.

В совокупности все известные обстоятельства дела ЗБС однозначно указывают на то, что погром объединения напрямую связан с политической активностью организации и ее лидеров.

С учетом изложенного мы, представители правозащитного движения Беларуси и коалиционных и зонтичных объединений белорусского гражданского общества:

выражаем решительный протест против уголовного преследования и других форм репрессий в отношении лидеров, активистов и сторонников объединения белорусских студентов и всех других НПО, которые подверглись политическому преследованию;

подчеркиваем, что деятельность ЗБС, Координационного совета и других общественных формирований и НПО является формой реализации свободы ассоциаций (свободы объединений), и в таком качестве находится под защитой статьи 36 Конституции Беларуси и статьи 22 Международного пакта о гражданских и политических правах;

заявляем, что преследование членов ЗБС мы рассматриваем как проявление политических репрессий, а самих заключенных мы считаем политзаключенными;

требуем немедленного освобождения активистов ЗБС и всех других политзаключенных, а также прекращения всех возбужденных уголовных дел против активистов неправительственных организаций, журналистов, блогеров, правозащитников, волонтеров, наблюдателей и других участников прошедшей избирательной кампании;

предостерегаем власти от дальнейшего развертывания репрессий и насилия против гражданского общества, противоречащего национальному законодательству, Конституции и международным обязательствам страны в области прав человека;

выражаем поддержку активистам ЗБС и желаем им стойкости в испытаниях, которая помогала ЗБС быть одной из наиболее прочных организаций белорусского гражданского общества, способной к сопротивлению и развитию, несмотря на различные формы репрессий, которые были направлены против нее;

призываем все структуры белорусского гражданского общества к солидарности с теми организациями и инициативами, которые попали под преследование, к взаимной помощи путем информационной и материальной поддержки.

Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси;

Белорусская ассоциация журналистов;

Белорусский документационный центр;

Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;

Белорусский конгресс демократических профсоюзов;

Белорусская национальная платформа ФГУ УП, Секретариат;

Белорусский ПЕН-центр;

Белорусский Национальный Молодежный совет "РАДА";

Белорусский Хельсинкский комитет;

Офис по правам людей с инвалидностью;

РОО "Правовая инициатива";

ПЦ "Весна";

Простое товарищество"Инициатива Forb";

Центр правовой трансформации (Lawtrend);

Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа"

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