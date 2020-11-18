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«Систему надо ломать методами, которые ею не предусмотрены»

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  • 18.11.2020, 15:41
  • 2,929
«Систему надо ломать методами, которые ею не предусмотрены»

Время стандартных подходов прошло.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо от своих подписчиков.

«Мы все, когда представляем государственную машину, думаем о человеке, личности, - пишут читатели канала. - Мы взываем к правде, справедливости, общечеловеческим ценностям.

А представьте себе автомат с газировкой. С одной кнопкой. И вы ему: «Почему ты выдаешь газировку и рабочим, и врачам-онкологам, и несовершеннолетним? Я требую остановить этот беспредел!»

Не помогает. Вы становитесь перед ним на колени и молите его: «Не выдавай газировку беременным, не выдавай пожилым!»

ОМОН и все участники цепочки выполняют четко обозначенную им задачу. Их никогда и никто не учил принимать решений. Им запрещали любую инициативу.

С чего Вы решили, что этот аппарат с газировкой вас услышит?

Но как тогда сломать систему? Можно купить много газировки и она, в итоге, закончится. Помните, как в фильмах герой скупает все газеты в киоске.

Можно отключить электричество, помешать подвозу воды, сделать очередь из своих людей перед автоматом, чтобы беременные и пожилые не могли в нем ничего купить.

Время стандартных подходов прошло. Систему надо ломать методами, которые ею не предусмотрены».

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