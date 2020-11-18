Будущие поколения будет вдохновлять на подвиги легенда о несломленных белорусах 3 Михаил Русов

18.11.2020, 16:06

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Фото: «Наша Ніва»

Наши дни станут самыми яркими страницами в истории страны и народа.

Безусловно, об это времени будут много писать. Статьи, исследования, монографии, аналитические работы, параграфы в учебниках истории, диссертации и прочее.

Эти месяцы останутся самыми яркими страницами в истории современной Беларуси. И они обязательно породят легенду.

И в ней из поколения в поколение будут рассказывать о горестном времени, когда из-за ошибки народа страну захватил человек, воплотивший самые отвратительные качества.

Он лгал, клеветал, убивал, был способен на любую подлость и погрузил страну в насилие. Страх и дубина были главным его оружием. А также жестокость, лживость, продажность и трусость тех, кто служил ему.

Это было страшное время — будет гласить легенда — лучшие граждане страны были брошены в тюрьмы. Существа в черном творили беззаконие. Попытки людей защитить себя вызывали еще больше насилия. И отчаянные смельчаки стали противостоять ему.

И один из них погиб. Он был прекрасен, молод, талантлив, благороден, служил Родине — лучший. И был убит теми, кто считал, что они олицетворяют закон – то есть, злобную вседозволенность, развязанную отвергнутым народом правителем.

Смерть героя погрузила страну в печаль. К месту его гибели несли цветы, свечи, звучали слова горя и благодарности ему и ненависти — к убийцам. Люди хотели сохранить память о герое.

Злобные правитель, сконцентрировавший все человеческие пороки, был очень завистлив. Он ненавидел тех, кого любил народ. И приказал уничтожить место памяти о герое.

Тысячи насильников пришли туда. Но несколько сотен отважны, самых лучших, самых смелых, не испугались их, не убежали, а, встав в сцепку, попытались защитить мемориал.

Зла было слишком много, они не выстояли. Но они показали, что не боятся ни злобного правителя, ни его палачей. Вся страна видела их подвиг. Все любовались ими со слезами восторга. Это был беспримерный образец мужества. В ту минуту они стали легендой.

Пройдут века. Забудут имя злобного правителя, и надо будет лезть в Гугл, чтобы узнать его. (Кто сейчас помнит, кто правил Персией, когда совершили свой подвиг 300 спартанцев?). А о подвиге несломленных будут рассказывать детям, писать стихи и песни, снимать фильмы и ставить спектакли. Создадут компьютерные игры.

И они навсегда останутся образцом бесстрашия и самоотверженности в глазах людей.

Да сейчас тяжело, очень. Путь труден и долог. Но силы дает понимание того, что люди борются за главное – свободу. Высшую ценность для каждого. Ту, что стоит любых жертв.

И будущие поколения будет вдохновлять на подвиги легенда о 500 несломленных белорусах.

Михаил Русов, специально для Charter97.org

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