«На небесах расскажу Константину Заслонову, как я боролся с фашизмом» 4 Татьяна Новикова

18.11.2020, 16:17

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В Беларуси нужно инициировать справедливое расследование всех преступлений против человечности.

Дорогие друзья! Сейчас подробно описывать не могу, немного позже. Но вкратце. Сегодня в Поставах судили краеведа и поэта, уникального человека и большого друга нашего Алеся Гарбуля. Суд начался в 9.30 утра и закончился ближе к полудню.

Судили за массовое несанкционированное мероприятие коим был его одиночный десятиминутный молчаливый одиночный на главной площади возле поставской аптеки, осуждавший убийство художника Романа Бондаренко, а также "фашизм и геноцид народа".

Суд происходил церемонно и несколько обстоятельно, видимо учитывая количество собравшихся - зал был полон, Алеся пришли поддержать как его старые друзья, известные художники, историки, местная интеллигенция, так и малознакомые люди из Постав.

Адвоката не было, от предложенного судьей Алесь отказался. Также не было свидетелей по делу.

Алесь отвечал на все вопросы судьи сам и защищал себя сам.

На протяжении процесса меня не оставляло впечатление, что у суда были сомнения в самостоятельности Алеся, и в том, что это его личное решение, в том, что это его сознательный поступок.

Получился некий процесс вроде суда над Жанной Д'арк. Поскольку в воздухе витали категории добра, зла, Конституции и закона, правопорядка и гражданственности. Хотя по итогу суд решил признать Алеся виновным, но не послал его на костер, а вынес ему предупреждение.

Предупреждение лично выносил прокурор района, но об этом хотелось бы рассказать отдельно.

Алесь не смог использовать советы юристов, но он прекрасно защитил себя сам, поскольку был искренен и говорил правду и ничего кроме правды!

Судья: "Это Вы нарисовали плакат? Что там было написано?»

Алесь: "Да, я сам его нарисовал. Ох, что там написано в словах вспомнить трудно, но это был плакат, где я выражал свою скорбь по поводу убийства Романа Бондаренко и свою позицию против фашизма и геноцида народа! Нарисовал на обоях, вот этим маркером". И он достал маркер из кармана.

Тогда судья начал издалека, он спросил есть ли у Алеся, телефон, планшет, компьютер, иные гаджеты. Было понятно, куда он клонит.

Алесь ответил отрицательно.

Судья спросил, откуда Алесь знает, что в стране происходит фашизм и геноцид.

Алесь: "Высуньте нос за порог и Вы об этом узнаете!"

Судья: "То есть, Вы пользуетесь слухами?"

Алесь: "Какие же это слухи? Это говорят свидетели и пострадавшие от насилия, мои знакомые, друзья, их родственники, дети! Говорят вокруг, везде, стоит выйти в магазин или аптеку!".

Судья спросил как Алесь добирался до Постав и почему решил приехать за 40 км.

Алесь сказал, что добирался на попутке, но далее, его объяснение было долгим. И здесь судья его понял на удивление правильно: "То есть, Вы хотели донести свое мнение до властей, чтобы власти его услышали?" Алесь ответил утвердительно.

Вопрос о мотивации все же нуждался в каком-то дополнительном разъяснении, и тогда Алесь сказал:

"Константин Заслонов сражался против фашизма и как известно отдал свою жизнь за это. Как Вы видите, человек я немолодой. И я решил успокоить свою совесть, сделать хотя бы что-то против фашизма и геноцида в нашей стране.

Ведь сколько я еще проживу, я не знаю, а если доведется встретиться на небесах с Константином Заслоновым, что же я ему скажу? Почему ничего не сделал против фашизма, почему никак не противостоял этому?

После убийства Романа Бондаренко я пребывал в глубоком отчаянии, я не знал что могу сделать, как этому противостоять!

И тогда я решил выйти на улицу с этим плакатом!"

Судья: "Вы представляли себе санкции за Ваше административное правонарушение?"

Алесь: "Я готов к любым санкциям, хоть к высшей мере наказания!"

Суд постановил вынести Алесю предупреждения, учитывая его состояние здоровья и, вероятно, неподдельную искренность. Ему вернули его телефон, который был конфискован задерживавшими его в счет будущего штрафа. Для меня подобная конфискация звучит крайне дико, поскольку на момент задержания вина Алеся была не доказана, санкции не установлены судом. Но хотя бы здесь, хотя бы в малом, справедливость была восстановлена.

Прокурор, выносивший Алесю предупреждение, в общем-то наверное его ровесник попробовал его наставить на "путь истинный", начав с вопросов, что он называет геноцидом и фашизмом, когда же услышал о гибели Романа Бондаренко, то почему-то ничего лучшего не нашел, как спросить, уверен ли Алесь, что его убили или он умер от ран. "Ну если он неживой от полученных травм, значит его убили", - ответил Алесь, и его самообладанию и умению иронизировать даже в такой ситуации можно позавидовать.

Мне хотелось сказать им все это время, хотя я не могла вмешиваться в судебный процесс и предупреждение прокурора, что надо сделать, чтобы снять все их вопросы, про фашизм, геноцид, убийства, пытки, исчезновения мирных граждан. Что сделать, чтобы снять вопрос их личной ответственности и причастности к тому, к чему очевидно они не хотят быть причастными. Нужно инициировать справедливое, честное, открытое расследование всех этих преступлений против человечности, но для этого, совершавшие и совершающие эти немыслимые деяния субъекты, должны быть изолированы от общества и отстранены от тех постов и должностей, которые сейчас занимают. Не просто инициировать, но и добиваться его, сообща, всем вместе. И тогда не придется делать вид, что ничего не происходит и крутиться как уж на сковородке, дабы случай не приобрел столь нежелательной резонансности.

Знаете, суд сделал видимо самое большое, что он мог. Но он не отправил дела на доработку, он не признал Алеся невиновным. По хорошему, судьи и обвинители, стражи закона должны бы встать рядом с ним и подписаться под этим плакатом, тогда может быть страна быстрее вернулась бы в русло законности? А там глядишь и сама законность приобрела бы гуманный непротиворечащий нашему основному закону характер?

Татьяна Новикова, "Фейсбуке"

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