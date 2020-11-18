Стало известно, кто может стать новым главой МИД Литвы 18.11.2020, 16:44

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Летом этого года он был среди инициаторов санкций против режима Лукашенко.

Должность министра иностранных дел Литвы в новом правительстве может занять Габриелюс Ландсбергис (внук первого руководителя Литвы Витаутаса Ландсбергиса).

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Ландсбергис фигурирует как вероятный глава МИД в списке, который объявила сегодня Ингрида Шимоните, кандидат в премьеры.

Габриелюс Ландсбергис - лидер консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и бывший депутат Европарламента, в котором он входил в группу "Европейской народной партии".

Летом этого года он был среди инициаторов санкций Литвы против режима Лукашенко. Занимал принципиальную позицию в отношении режима Путина.

Отцом Габриелюса является литовский писатель Витаутас Ландсбергис, а дедом - выдающийся политический деятель Литвы Витаутас Ландсбергис, первый глава государства после провозглашения независимости от СССР.

Если кандидатуру поддержат в Сейме, Ландсбергис заменит на посту министра иностранных дел Линаса Линкявичюса - неизменного главу МИД Литвы с конца 2012 года, активно поддерживавшего белорусский народ в борьбе против диктатуры.

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