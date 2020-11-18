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Специалист: Такую аварию, как в Новой Боровой, ремонтируют моментально

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  • 18.11.2020, 17:30
  • 3,833
Специалист: Такую аварию, как в Новой Боровой, ремонтируют моментально
фото: svaboda.org

Работник ЖЭСа прокомментировал ситуацию в минском микрорайоне.

В минском микрорайоне Новая Боровая трое суток не было ни холодной, ни горячей воды. Официально — была сломана задвижка. «Радыё Свобода» спросила у специалистов, насколько серьезна эта авария и сколько времени нужно на ремонт.

Сергей работает мастером-ремонтником в минском ЖЭС. Он выезжает на аварии вроде той, которая случалась на водопроводе в Новой Боровой. Мастер говорит, что так долго в принципе не могут чинить одну задвижку.

«Оставлять без какой-либо воды целый микрорайон на несколько дней — за такое должны уволить директора ЖЭСа, главного инженера и мастера. Мы не можем даже подъезд так надолго оставить без воды, это что-то чрезвычайное».

Сергей говорит, что с подобной аварией справляются обычно в течение 1,5-2 часов. Сутки — это самое долгое время, которое может понадобиться. Это если сложная авария, если к поврежденному участку нет доступа или если нужно закупить дополнительные материалы.

Когда поломалась задвижка на сантехнической магистрали, как об этом было сказано в официальном объяснении, ремонтники перекрывают воду на двух соседних участках, сливают ее и меняют поломанную задвижку на новую.

«Если авария такого масштаба, с ней справляются моментально», — сказал специалист.

В микрорайоне «Новая Боровая», где живет 10 тысяч человек, не было ни холодной, ни горячей воды с утра 16 ноября до утра 18 ноября. Но перебои с подачей начались еще 15 ноября. К тому же здесь на день отключали отопление.

Жильцы микрорайона считают, что власти специально оставили район без воды, так жители Новой Боровой активно поддерживают протесты.

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