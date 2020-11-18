NASA установит ядерный реактор на Луне

NASA установит ядерный реактор на Луне9
- 18.11.2020, 18:04
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Цель проекта — создание энергетической установки для продолжительных миссий.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и американское Минэнерго запускают конкурс на разработку и строительство проекта атомной электростанции для постоянной базы на Луне, пишет finanz.ru.
Как сообщает CNBC, речь идет об атомном миниреакторе мощностью 10 килоВатт, который должен быть полностью создан на земле и готов к работе без дополнительной сборки уже на Луне. Его сначала отправят на орбиту, откуда специальный посадочный аппарат доставит реактор на лунную поверхность.
Цель проекта - создание энергетической установки для продолжительных миссий на Луне, Марсе, а, возможно, и еще дальше, рассказывает ведущий эксперт NASA по ядерным технологиям Энтони Каломино.
Реактор мощностью 10 кВТ в условиях земли способен обеспечитвать энергией 5-8 больших домохозяйств. Для лунной базы, по оценке NASA, потребется как минимум четыре таких установки, каждая из которых будет служить около 10 лет.
В качестве «начинки» предполагается использовать низкообогащенные формы ядерного топлива. На конкурс уже поступило 22 заявки от крупных и малых компаний.
Проект планируют завершить к 2026 году, чтобы открыть возможность для добычи полезных ископаемых на Луне.