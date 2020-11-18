Израиль и Бахрейн договорились о взаимном открытии посольств
- 18.11.2020, 19:14
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После установления дипотношений глава бахрейнского МИДа совершил первый официальный визит в Израиль.
До конца 2020 года Израиль планирует открыть посольство в Бахрейне, а Бахрейн - в Израиле. Об этом заявил глава израильского МИДа Габи Ашкенази в Иерусалиме в среду, 18 ноября, в ходе визита его бахрейнского коллеги Абделя Латифа бен Рашед аз-Заяни. Тот в свою очередь сообщил об одобрении официального запроса Израиля на открытие диппредставительства в столице Бахрейна Манаме, передает DW.
Глава израильской дипломатии объявил, что к концу 2020 года жители Бахрейна смогут подать заявку на визу в Израиль по интернету, а прямое авиасообщение между странами будет установлено в ближайшие сроки.
Это первый официальный визит главы бахрейнского МИДа в Израиль. Вместе с ним на встречу прибыл спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Ави Берковиц. Поездка израильского министра Ашкенази в Бахрейн запланирована на декабрь, когда в Манаме состоится региональный форум по вопросам безопасности.
1/3— גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) November 18, 2020
This morning, after months of talks,
I met with Bahrain's FM Abdullatif al -Zayani for the first time. It was a very successful and friendly meeting.
I had the pleasure of hosting him and his delegation. pic.twitter.com/6ur5eVpVmm