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Вступление Украины в Евросоюз поддерживают большинство жителей ЕС

  • 18.11.2020, 20:55
Вступление Украины в Евросоюз поддерживают большинство жителей ЕС

Опубликованы данные опроса.

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 55% граждан стран ЕС. Вступление Украины в НАТО поддерживают 38%, показывают результаты свежего опроса, проведенного во Франции, Германии, Италии и Польше, передает zn.ua.

Опрос "Как воспринимают Украину в странах ЕС" провело социологическое агентство Kantar Profiles Division по заказу Центра "Новая Европа".

"Большинство респондентов (55%) поддерживают членство Украины в ЕС. Поддержка членства Украины в НАТО также значительная (38%), но этот ответ не получил поддержки большинства", - говорится в результатах опроса.

Каждый пятый респондент поддержал присоединение Украины и к ЕС, и к НАТО. Ключевым препятствием для вступления Украины в ЕС жители ЕС считают коррупцию. Так 43,1% респондентов сказали, что борьба с коррупцией является главным приоритетом для Украины. В 2015 году аналогичный показатель был на уровне 37,5%.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что МИД учтет их в дальнейшей работе.

"Для Министерства иностранных дел Украины это исследование является важным источником инсайтов и информации, которые будут учтены в Стратегии публичной дипломатии, над которой мы сейчас работаем", - написала Джапарова в Facebook, добавив, что МИД вместе с Украинским институтом начал исследования во Франции, Германии, Венгрии, Польше, США, Турции и Японии на предмет отношения и ожидания иностранной аудитории к культуре Украины и возможностей сотрудничества в сфере культуры.

Также отмечается, что Украина в основном ассоциируется у респондентов с войной. Так было и в опросе 2015 года, однако количество подобных ответов за пять лет сократилось с 49% до 12%. Также Украина ассоциируется с бедностью (10,8%) и иммигрантами (10,3%).

Исследователи говорят, что у большинства респондентов негативные ассоциации с Украиной. Исключением стала только Италия, где было больше положительных и нейтральных упоминаний в первой десятке ассоциаций с Украиной. У каждого четвертого респондента этого опроса (23,6%) не было никаких ассоциаций с Украиной.

Только 0,8% респондентов в ЕС считают, что в Украине идет “гражданская война”. Российские нарративы об Украине в исследуемых странах оказались неэффективными, говорят исследователи.

"В 2020 году количество респондентов, которые ассоциируют Украину с Россией составляет 9,1%, тогда как всего пять лет назад эта категория была вдвое больше (18%). Это свидетельствует о четком отграничения Украины от России и, следовательно, о восприятии Украинского государства, которая является независимой от России", - подчеркивают они.

Самым популярным ответом на вопрос о том, какую поддержку следует оказать Украине в борьбе против российской агрессии (21,5%) является продление санкций ЕС в отношении России. Наименее популярным - предоставление вооружений.

Исследование провели с 22 по 29 сентября 2020 года в онлайне. Всего опросили 4 тысяч человек в возрасте от 18 до 65+ лет, отобранных таким образом, чтобы пропорционально представлять различные группы по полу, возрасту и регионами проживания.

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