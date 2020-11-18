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The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира

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  • 18.11.2020, 21:24
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The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира

Пандемия изменила стоимость жизни примерно в 130 городах по всему миру.

Цюрих, Париж и Гонконг разделили первое место среди городов, проживание в которых обходится дороже всего. Свежие данные опубликованы в Worldwide Cost of Living (WCOL) 2020 index от Economist Intelligence Unit.

Все три города получили индекс 103 балла. При этом если Гонконг занимал первую строчку и в прошлогоднем индексе, то Цюрих и Париж поднялись на четыре позиции.

Новый отчет показывает, как пандемия COVID-19 изменила стоимость жизни примерно в 130 городах по всему миру с начала 2020 года.

Так выглядит топ-5 самых дорогих городов по версии EIU:

1 место − Цюрих, Париж, Гонконг;

2 место − Сингапур;

3 место − Тель-Авив и Осака;

4 место − Женева и Нью-Йорк;

5 место − Копенгаген и Лос-Анджелес.

В перечень самых дешевых городов мира вошли: Дамаск, Ташкент, Лусака, Каракас и Алматы.

Больше всего подешевела стоимость жизни в Рейкьявике (Исландия), опустившемся сразу на 27 позиций – до 56 места. Также в пятерке – Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (оба Бразилия), разделившие 119 позицию и опустившиеся на 23 строчки, Бангкок (Таиланд) – 46 место и минус 20 позиций, а также Москва (Россия) – 106 место и минус 20 позиций.

При расчете рейтинга эксперты EIU учитывают цены на 138 различных товаров и услуг − от продуктов и одежды до стоимости аренды жилья и обучения детей в частных школах.

За эталон берется Нью-Йорк, стоимость жизни в этом городе принимается за 100 баллов, остальным городам присваивается большее или меньшее число баллов в зависимости от того, дороже обходится в них жизнь или дешевле.

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