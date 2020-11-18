Bild: Джо Байден хочет похоронить путинский «Северный поток–2» 3 18.11.2020, 21:38

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ДЖО Байден

Сторонники путинского проекта «Северный поток — 2» рано радовались.

После проигрыша Дональда Трампа на выборах многие немецкие политики надеялись на перезапуск немецко-американских отношений. Со вступлением в должность Джо Байдена в январе следующего года они ждали возврата к теплым отношениям времен Барака Обамы. Но за эйфорией, связанной с уходом Трампа, последовало отрезвление, пишет Bild (перевод - inosmi.ru).

По крупнейшему спорному пункту в отношениях, российскому «Северному потоку — 2», Джо Байден в ближайшие месяцы планирует еще больше затянуть гайки, чтобы ключевой проект Кремля с 3 миллиардами евро немецких инвестиций и неограниченной поддержкой немецкого правительства окончательно потерпел крах. Республиканцы и демократы в Сенате согласовали самые жесткие на данный момент санкции против активных участников проекта.

Эти санкции стали частью закона о национальной обороне, который должен быть принят уже в декабре и будет воплощаться Джо Байденом в жизнь с начала следующего года. Закон предусматривает санкции против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими компаниями и судами. Об этом 11 ноября сообщало агентство Bloomberg, и Bild подтверждает эту информацию.

И все-таки санкции против немецких властей из-за разрешения реализации проекта не рассматриваются. Однако эксперты газовой отрасли в Европе, по данным Bild, полагают, что новые санкции США против «Северного потока — 2» при президенте Джо Байдене могут не просто замедлить строительство, но и окончательно похоронить его, хотя газопровод построен уже на 95%. Команда Джо Байдена еще несколько недель назад объявила, что новый президент, чтобы «укрепить энергетическую независимость Европы», будет и дальше выступать против «Северного потока — 2», считая его «фундаментально плохой сделкой».

При этом в последние годы постоянно говорилось, что Дональд Трамп и его воинственно настроенный посол в Германии Ричард Гренелл выступают против российского газопровода только потому, что хотят «продавать Германии американский СПГ». Отвлекающий маневр, как теперь оказалось.

«Сторонники „Северного потока — 2" долгое время пытались связать американскую борьбу с газпромовским проектом с инициативой Трампа. Это была тактика обвинения, поскольку президента Трампа не без оснований не жалуют во многих европейских странах», — говорит Бенджамин Шмитт из Гарвард-Смитсоновского центра, советник Госсекретариата по европейской энергетической безопасности при Бараке Обаме. Но на самом деле «критика „Северного потока — 2" в правительствах демократов и республиканцев одинаковая». Нельзя забывать, что именно вице-президент Джо Байден в августе 2016 года стал первым высокопоставленным официальным лицом США, кто резко высказался о «Северном потоке — 2», отмечает Шмитт.

«Северный поток — 2» объединил республиканцев и демократов

И бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Раcмуссен не согласен с мнением немцев, будто борьба с «Северным потоком — 2» связана с личностью Трампа. Это одна из немногих тем, по которым у демократов и республиканцев единая позиция, сказал Раcмуссен. «Избранный президент Байден давно считает, что этот проект угрожает безопасности и устойчивости всех стран НАТО. Газопровод останется раздражающим фактором в германо-американских отношениях, а избрание Байдена и отравление Навального должны побудить Германию изменить позицию».

Датчанин Раcмуссен сожалеет, что угрозы санкций направлены прежде всего против сертификационной компании Det Norske Veritas, нанятой датским правительством. Но, в конце концов, «большинство датчан будут рады, если история „Северного потока — 2" закончится в наших водах», — сказал Расмуссен.

Стратегия Байдена выйдет за рамки санкций

Специалист по вопросам энергетической безопасности Алан Райли считает, что новые санкции США как минимум помешают строительству газопровода. По мнению эксперта аналитического центра «Атлантический совет», Газпрому придется долго искать сертификационные и страховые компании, что замедлит реализацию проекта. Но санкции — только часть стратегии нового президента США, цель которой — раз и навсегда закрыть проект, считает эксперт. В отличие от Дональда Трампа, Джо Байден в состоянии разработать стратегию, чтобы заручиться поддержкой Германии в блокаде «Северного потока — 2».

Райли уверен, что Байден может предложить Германии «обширный пакет по вопросам безопасности, связанный с зеленой энергией», по которому на смену газу из России придут возобновляемые ресурсы. «Крупнейшая угроза „Северному потоку — 2" возникнет, если американская сверхдержава включит повышенную передачу и не будет больше противостоять проекту на холостом ходу».

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