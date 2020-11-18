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Закон Ома и Беларусь

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  • 18.11.2020, 22:13
  • 8,100
Закон Ома и Беларусь
Фото: nn.by

Каждый из нас – это маленькая батарейка, и все вместе мы способны сдвинуть горы.

Я обычный учитель физики в обычной средней школе обычного белорусского городка, пишет читатель телеграм-канала “Баста!“

Очень часто от своих учеников можно услышать риторический вопрос, а как нам "пригодится" ваша физика в жизни? Вопрос как говориться не в бровь ,а в глаз. На что всегда отвечаю, что физика вам пригодится везде, так как ее законы применимы во всех сферах нашей повседневной жизни.

Например: всем известный закон Ома. U=I*R , Помните?

Что гласит закон? Напряжение прямо пропорционально силе тока и сопротивлению.

Напряжение чем больше, чем больше сила и сопротивление. А напряжение по-другому ещё называется движущая сила. Делаем выводы:

Все думаю слышали про электроавтомобили, за которым как говорят ученые будущее транспорта.

В автомобиле источником электрической энергии является аккумулятор, и состоит это чудо инженерной мысли из тысячи маленьких батареек. Эти маленькие батарейки соединены цепью в блоки, и вот уже АКБ, которая способна разогнать автомобиль до тех заветных 100 км/час за 5 сек.

Каждый из нас, нынешних белорусов - это маленькая батарейка. Сдвинуть одному огромную махину нам не под силу, но если мы объединены цепью в блок и вот уже мы огромная сила.

Задумайтесь над этим, когда скажете себе в очередной раз, что от меня ничего не зависит.

От тебя да, когда ты ни с кем не объединен, а когда мы, ты, я объединены цепью - Мы сила, способная сдвинуть горы.

Вот так обычная физика может помочь осознать нашу роль в жизни.

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