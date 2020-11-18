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Бывший спецназовец США признался в сотрудничестве с российской разведкой

  • 18.11.2020, 22:55
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Бывший спецназовец США признался в сотрудничестве с российской разведкой
фото: Ap/Alexandria Sheriff's Office

Бывший «зеленый берет» сотрудничал с российскими разведслужбами с 1996 по 2011 год.

Бывший служащий сил специального назначения Армии США (также известны как «зеленые береты») Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признал вину в сговоре с сотрудниками российской разведки и предоставлении им данных о нацбезопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщает Минюст страны.

Следствие считает, что 45-летний Деббинс сотрудничал с российскими разведслужбами с декабря 1996 года по январь 2011-го. За это время он несколько раз посетил Россию и встретился с сотрудниками разведки, сообщает Минюст. В 1997 году американцу присвоили кодовое имя, тогда же, по данным властей, он подписал заявление о том, что хочет служить России.

По версии Соединенных Штатов, Деббинс передавал сотрудникам разведки сведения, которые он получил во время службы в американской армии, в том числе данные о подразделениях химической защиты и специального назначения. В 2008 году, оставив военную службу, он передал россиянам информацию о своей предыдущей деятельности и о бывших сослуживцах, «чтобы агенты спецслужб оценили», будут ли те также сотрудничать с Москвой.

«Деббинс предал свою присягу, свою страну и членов своей команды спецназа с намерением нанести вред Соединенным Штатам и помочь России», — заявил помощник генерального прокурора по нацбезопасности Джон Демерс. Приговор бывшему спецназовцу вынесут 26 февраля 2021 года. Минюст отмечает, что ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Деббинс был арестован в США в конце августа. Следствие считает, что спецназовец был завербован в 1996 году, когда прибыл в Челябинск по линии образовательной программы. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой был полковником Военно-воздушных сил России. Американская прокуратура полагает, что Деббинс действовал в интересах российских спецслужб под кодовым именем Икар Лесников, а взамен получил $1 тыс., бутылку коньяка и российскую военную форму.

Washington Post со ссылкой на заявления прокуроров по итогам слушаний сообщила, что Деббинс признался в сотрудничестве с российской разведкой еще летом прошлого года во время внутренней проверки, однако тогда власти решили не арестовывать его, поскольку это было «преждевременно».

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