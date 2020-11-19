Опубликована расшифровка разговора Шакуты и Баскова

Опубликована расшифровка разговора Шакуты и Баскова65
- 19.11.2020, 8:05
- 26,921
Люди, которые ранее общались как с Басковым, так и с Шакутой, заявили, что голоса в разговоре очень похожи на их.
В Сети появилась запись двух телефонных разговоров между двумя мужчинами, которые обсуждают летальное избиение Романа Бондаренко и его состояние. Источник, выложивший аудио, называет собеседников Дмитрием Басковым и Дмитрием Шакутой. Очевидно, разговоры состоялись до того, как стало известно о смерти молодого человека.
Сразу отметим, что собеседники tut.by, которые ранее общались как с Басковым, так и с Шакутой, заявили, что голоса в разговоре очень похожи на их. Однако наверняка подтвердить их подлинность мы не можем — Дмитрий Басков не снимает трубку, телефон Шакуты выключен.
Ниже можно сравнить, как звучат голоса реальных Дмитрия Шакуты и Дмитрия Баскова и голоса собеседников на появившейся в Сети записи.
Расшифровка разговоров
Жирным выделены фразы человека, по голосу похожего на Баскова, обычный текст — собеседника, голос которого похож на голос Шакуты.
(телефонные гудки)
— Але.
— Да, Дим, да. (прокашливается)
— Ну, что там?
— Наташа позвонила, говорит, там сейчас Казакевич (по всей видимости, речь идет о первом замглавы МВД. — Прим.)… Кто это?
— Ммм, хрен его знает. (Неразборчиво)
— Короче, наверное, да. Короче, она уже там ездила, встречалась, разговаривала с кем-то, разбираются сейчас. Предупредила всех, что если что, то нас не было нигде.
— Ну.
— Вот. Ну будут разбираться… (зевает)
— Пускай разбираются. Я ж тебе говорю: я тебе позвонил, потому что качели начались. Позвонил мне этот тогда Саша, самый умный, б*, и начал всякое (неразборчиво). Думаю: что за бред, б*? Ну, ты ж видел, даже на видео есть.
— Конечно!
— Ну, то есть, никого не вырубали, никого. Все в сознании, за руки-за ноги, он дергался — занесли в машину, оставили двое с ним. Он еще там мне сказки рассказывал, что он там в 32-ке служил…
— (неразборчиво)
— А в какой роте? «В 3-й роте». А кто у тебя командиром был? «Ой, не помню.» А кто командиром бригады был? «Ну, это 7 лет назад было, я не помню». И все. И подъехали, за руки-за ноги, не хотел выходить — передали ОМОНу, б****.
— Да.
— Ну, а когда телефон отдавали, (неразборчиво), говорит, я видел, там фонариком ему подсвечивали — подмолаживали. Ну, и как они могли его без сознания, б*, передать в, б***, РОВД, б****?
— Ну, да.
— Его бы тупо просто не приняли бы, сказали бы, везите в больницу, б**. А он мне тут звонит, говорит: «А что вы с ним сделали? Че вы нам его без сознания передали, б****».
— Ха-ха.
— Я: «Чего?!»
— Слушай, ну, это понятно. Вопрос поставлен так, чтобы снять ответственность.
(перебивают друг друга, неразборчиво)
— Но если он выживет, как бы все нормально будет, он расскажет, кто, где и когда его…
— Скажи, а кто там? Кто из этих ребят, кто там был? Ну, то есть их там трое было? Который такой в очках или который такой… с которым Сергей толкался, нет?
— Эээ, которого приняли?
— Да.
— Не-не-не. Он там с телефоном был, тоже такой же молодой.
— А. Ну все, я понял.
— Ну, там же есть на видео, где этот, там даже у нас в группе есть.
— Там просто не видно его.
— Ну. Угу.
— Короче, не тот, с которым Сергей толкался.
— Не-не. Тот, с которым Сергей толкался, он убежал же.
— А, ну. Нет, я понял, я же с ним разговаривал стоял. Ну, когда там ругались, гавкались там. (Зевает) Я понял, кто тогда.
— Я понял. Так, а что там у него, какой диагноз, известно?
— ЧМТ вроде.
— А?
— ЧМТ.
— ЧМТ. Так что, ему там трепанацию делали или что?
— А я не в курсе. А что, операцию делают, да?
— Ну, я не знаю. Типа, сказали, что тяжелый, вот.
— Так, а что они могли с ним сделать, что он такой тяжелый, б**?
— Ну, не знаю… Ну, (неразборчиво) в машине все, что угодно. Ты знаешь, можно там, б***, берцем в живот ударить, б***, — там разрыв селезенки, я не знаю, что еще можно…
— Ну… Не, так, а разрыв селезенки — понятно. Но тут ЧМТ, его в автобусе бить ногами надо лежа…
— Ну. Ну, то есть видишь, как бы ситуация такая, что… Ты же сам видел, что мы… То есть я подбежал, я его свалил. Я его не вырубал, ни**я, б****.
— Да, так конечно.
— Ну. Взяли за руки-за ноги, он дергался, б*** - и потянули на**.
— Ага.
— ЧМТ — это человек без сознания находится. Он бы сразу как тряпка был бы, б**.
— Понятно.
— Нокаутом, б**.
— (Зевает) Ну, ладно, хорошо, давай тогда.
— Ну, разберутся, чего. Разберутся, если надо.
— Да. Будут там разбираться. Пока говорить там что-то — нигде никакой информации.
— Не, это понятно. (Перебивают друг друга, неразборчиво). Не, с утра уже 500 звонков было, б**.
— Так там у них куча видео есть, все равно выкинут.
— Ну. Хорошо, хорошо.
— Ладно, Дим, давай. На связи будем.
— Ну, на связи, да.
— Сегодня увидимся же, да?
— Да-да-да, конечно.
— Давай. (Зевает).
(снова гудки, вероятно, второй звонок)
— Да, але.
— Дима?
— Да.
— Слушай, а есть уже информация: где он, что? Сделали операцию, не сделали?
— Не-не, ничо не знаю, ничо не знаю.
— И даже где лежит, не знаешь?
— Не, ничего не знаю.
— Фамилию, имя, отчество знаешь?
— Тоже, тоже ничего не знаю.
— Как вообще узнать об этом? Я бы позвонил хоть, уточнил точно.
— Ммм, ну, узнать… Это, наверное, через этих, они ж его сдавали, куда они сдавали, там? В Центральный, или куда, в РУВД?
— Ну, если начнем узнавать, то будет… (неразборчиво)
— Ну, да.
— Ну, я понял. Ну, смотри, если есть там как-то аккуратно возможность узнать — узнай, пожалуйста.
— Ну, даже не знаю, Дима, как.
— Хотя они, я думаю, сами не знают. Эти, которые сдавали.
— Ну, возможно, да.
— Угу. Ну, ладно, тогда пока подождем. Потом там…
— Да, хорошо, да.