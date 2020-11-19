Сербия разгромила Россию в футбольной Лиге наций 12 19.11.2020, 8:04

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Фото: Getty Images

Россияне потеряли путевку в элитный дивизион.

Сборная России по футболу с разгромным счетом 0:5 в среду, 18 ноября, проиграла команде Сербии в матче группового этапа Лиги наций в Белграде, сообщает dw.com.

Сначала отличился полузащитник клуба "Олимпик" (Марсель) Неманья Радоньич (10-я минута). Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович оформил дубль - на 25-й минуте и в добавленное время первого тайма (45+1). На 41-й минуте третий гол в ворота россиян забил форвард итальянской "Фиорентины" Душан Влахович. Филип Младенович из гданьской "Легии" установил на 64-й минуте окончательный счет в матче.

Черчесов заменил вратаря

В перерыве главный тренер сборной России Станислав Черчесов заменил сразу четырех игроков, включая вратаря, поставив вместо Маринато Гилерме Сослана Джанаева, однако это не спасло команду от поражения.

"Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения", - отметила пресс-служба сборной РФ после матча.

Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор». — Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020

В третьей группе Лиги B cборная России набрала в шести матчах 8 очков, в ее активе - две победы и две ничьи. Она завершила этап на втором месте и не смогла завоевать путевку в элитный дивизион.

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