На дне Черного моря ученые обнаружили древний затопленный город 2 19.11.2020, 9:06

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Фото: CUABulgaria

Он на полторы тысячи лет старше египетской пирамиды Хеопса.

Древнее поселение располагается у юго-восточного побережья Болгарии недалеко от устья реки Ропотамо. Признаки древнего города были обнаружены еще в 1970-е годы, однако специалисты только сейчас смогли начать масштабные археологические работы на морском дне, пишет lenta.ua.

Международная группа экспертов выяснила, что древнее поселение было построено в медном веке шесть тысяч лет назад. То есть оно приблизительно на полторы тысячи лет старше египетской пирамиды Хеопса.

Примечательно, что найденные на месте раскопок предметы характерны для суши. Кроме того, в то время уровень Черного моря находился на пять метров ниже существующего. Поэтому специалисты уверены, что древний город полностью располагался на берегу моря.

Также ученым удалось узнать, что люди постоянно заселяли древний затопленный город. Это доказывают найденные артефакты, которые относятся к разным эпохам. Первые жилые постройки там появились еще в IV в. до н.э. В течение многих тысяч лет город постепенно развивался, и уже в VI в. н.э. он превратился в морской порт. А повышение уровня моря вынудило жителей строить дома над водой, это подтверждают сваи, найденные на месте работы морских археологов.

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