«Когда зарплата не придет бюджетникам, они первые поднимут Лукашенко на вилы» 26 19.11.2020, 9:18

10,012

Архивное фото tut.by

О чем говорят бастующие белорусские рабочие.

Корреспондент «Новой газеты» Ольга Ивашенко выслушала голоса протеста из рабочего класса Беларуси.

«В тот день над предприятием рабочие смогли водрузить бело-красно-белое знамя»

— Люди, сколько еще вам нужно смертей?! Неужели вы и завтра выйдете на свою работу? Вы не понимаете, что на месте Романа Бондаренко может оказаться каждый из вас? Если все мы не выйдем на работу, не нужно будет выходить на площади, на цепи солидарности, чтобы там всех избивали! Перестаньте бояться, поставьте работу на паузу и увидите: все произойдет гораздо быстрее. Без жертв мирных граждан, без крови и без смертей, — эмоционально написал на своей странице в фейсбуке после воскресных событий в Минске Владимир Мочанов (имя героя изменено по понятным соображениям. — О. И.). Он — член стачкома одного из белорусских заводов, который 26 октября вместе с другими белорусскими предприятиями поддержал идею общенациональной забастовки. К ней призвала в середине октября Светлана Тихановская. Вернее, к забастовке еще 10 августа призывали белорусов независимые телеграм-каналы. Многие предприятия тогда останавливали работу, а сотрудники составляли петиции с политическими требованиями. На протяжении двух месяцев на предприятиях формировались стачкомы, а информация о локальных забастовках появлялась каждый день. 26 октября началась общенациональная забастовка. Главные требования: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и прекращение насилия со стороны силовиков.

Вначале забастовку многие поддержали. Закрылись десятки кафе, ресторанов, магазинов; бастовать начали студенты нескольких вузов, рабочие предприятий.

— В первый день забастовки работать отказались сотрудники только одного предприятия-гиганта — нашего, — рассказывает рабочий «Гродно-Азот» Владимир. — Многие крупные заводы — такие как БелАЗ и МАЗ — в те дни работали, как и раньше. В общем-то оно и понятно, там во главе сидят те самые «красные директора» из советского прошлого, которым, простите за выражение, выкручивают яйца с угрозами попасть под уголовку, а они — своим рабочим.

Впрочем, даже в нашем случае речь идет не обо всех работниках, а только об одной смене бастующих. В тот день на проходной дежурил ОМОН, рядом стояли автозаки. Многих обыскивали на входе. Смотрели телефоны. И если находили там, к примеру, фотографии с акций протестов, бело-красно-белые флаги, подписки на «запрещенные» телеграм-каналы вроде NEXTA, задерживали. Хотя многих забирали даже без этого. На предприятии в те дни работали чекисты в штатском, они показывали на конкретных людей. Потом всех задержанных у проходной делили на две группы.

Если в телефоне ничего не находили, на этого человека надевали шапку с фиолетовой краской. Как мы потом поняли, это значило, что человек якобы благонадежный.

Дальше всех фиолетовых увозили в суд и выписывали примерно по десять «минималок» штрафа, якобы за участие в акциях протестов, и отпускали. Остальных, неблагонадежных, увозили в СИЗО и сажали. Давали от суток до семи.

Как рассказал Владимир, именно такие меры наказания не позволили развить массовую забастовку на предприятии.

— Людей просто запугали. Незаконно, мерзко и жестоко. И все же в тот день над предприятием рабочие смогли водрузить бело-красно-белое знамя, — с улыбкой добавил Владимир.

«Страшно не потерять работу, а жить в гетто»

— На самом деле страшно не потерять работу, а жить в гетто.

Лично я сделал свой выбор. Да, я за него поплатился. Из-за угроз в свой адрес вместе со своей женой я был вынужден уехать из страны. Но я не считаю себя пострадавшим. Я считаю себя репрессированным. Да, неудобно. Да, сейчас не зарабатываю столько, сколько мог бы. Но я знаю, что все это временно и что оно того стоит. История никогда не писалась легко. И, увы, она пишется потерями и кровью. Мы — не исключение. И это наше время перемен. И если мы не хотим жить в гетто и дальше, мы должны изменить свою жизнь своими же руками. Общенациональную рабочую забастовку считаю хорошим методом, — говорит Владимир Логинов. Мужчина — один из участников стачкома ОАО «Беларуськалия» — крупнейшего производителя и экспортера калийных удобрений в мире. По данным Международной ассоциации удобрений, на долю этого белорусского предприятия приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений.

На фоне идеологического сумасшествия, которое руководители и идеологи устроили на многих белорусских предприятиях, ситуация на ОАО «Беларуськалий» выглядит совсем иначе. Стачком здесь образовался еще в августе. Сейчас в нем состоит около 80 сотрудников предприятия. Цифра растет каждый день. И там никого не увольняют. Почему?

Это объяснили сами члены стачкома.

— У нас действует не только провластный профсоюз, но и независимый. Именно он защищает работников от произвола начальства, — рассказывают шахтеры. — Коллективный договор «Независимого профсоюза горняков» составлен таким образом, что уволить шахтера без согласования с профсоюзом практически нереально.

К тому же нас поддерживает компания Yara International. Это один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений со штаб-квартирой в Норвегии и одновременно ключевой клиент «Беларуськалия». В сентябре представители компании встретились с нашим руководством и заявили, что будут тщательно следить за соблюдением прав работников Солигорска. В результате стачком продолжает стоять на своем и помогает тем, кто вступил в его ряды.

К слову, в случае увольнения работников руководство «Беларуськалия» попадет прямиком в санкционные списки ЕС. Для них это не только прощание с пляжами и курортами, но и с командировками по работе. А они этого боятся.

— Неужели у вас и идеологов нет?

— Есть, но вопреки их заявлениям, на самом деле легко заменить не бастующих рабочих, а самих идеологов. «Беларуськалий» — тяжелое и высокотехнологичное производство, а в стачке сейчас — очень хорошие специалисты.

— Вам чего-нибудь уже удалось добиться?

— Нас часто об этом спрашивают. Мол, вы топите за политику, а нам нужна экономика, но результаты есть, — говорит участник стачкома Владимир Тимощенко. — В настоящее время от работы по политическим мотивам уже отказались 80 человек. В результате планы по добыче руды были уменьшены. К примеру, на первом рудоуправлении в августе план по добыче составлял 545 тысяч тонн, в сентябре — уже 510 тысяч тонн, в октябре — 450 тысяч, а в ноябре — 445 тысяч. То есть при сохранении прежней зарплаты происходит снижение норм добычи. Оказывается, и деньги есть! Более того, начальнички стали реагировать даже на явные нарушения охраны труда. А руководство настолько перепугалось, что второй месяц выплачивает премии, лишь бы трудящиеся и думать забыли о том, что происходит в стране. Не удивлюсь, если скоро и зарплату поднимут. И все это — результат объединения всего 80 человек. А если нас будет 100? А если 1000? Понимаете, политика тесно связана с экономикой. Точнее, экономика страны — это и есть прямое следствие политики. И это значит, что нам не нужно ограничиваться только политическими требованиями. Но надо много мужества и внутренней силы, чтобы не побояться прервать нашу «застабильность», сказав: «Мы устали от бесчинств и беспредела, которые творятся в нашей стране. Хватит кормить преступный режим!»

«Когда зарплата не придет бюджетникам, они первые поднимут Лукашенко на вилы»

Недавно еще и Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) потребовала от белорусских властей «немедленно положить конец насилию силовиков против мирных демонстрантов, освободить всех арестованных и привлеченных к административной или уголовной ответственности за попытку реализовать свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также их права на создание независимых ассоциаций и забастовки».

Однако белорусская власть на подобные призывы традиционно не реагирует. Наоборот, не так давно член постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации палаты представителей Беларуси Мария Василевич заявила, что в поправках к закону «О гражданстве Республики Беларусь» будет предусмотрена возможность лишения белорусов гражданства за участие в террористической деятельности и причинение вреда интересам страны. «Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», — говорится в документе.

И все же белорусы не сдаются. Вместе со стачкомом «Беларуськалия» держится и стачком «Гродно Азота». Точечно также бастуют на «Речицанефть», заводе «Атлант», «Белкоммунмаш», Горецкие ОС, Волковысский МЗ, МЗКТ, МЭТЗ, БМЗ, БелАЗ. А белорусские железнодорожники и вовсе придумали свой фирменный трюк — устроили «рельсовую войну». Устраивают замыкание путей. В результате аварию это не вызывает, но по инструкции машинист обязан выполнить служебное торможение, а потом по распоряжению диспетчера двигаться до следующего участка на скорости не выше 20 километров в час. Другие составы замедляют ход по цепочке, и так происходит по всей ветке. В результате срываются сроки доставки грузов. По неподтвержденной информации, китайские и европейские экспедиторы уже выразили недовольство такими задержками.

Так белорусы бьют по экономике.

— Она уже начала трещать по швам, — уверены бастующие. — Бюджетники уже недополучают свои деньги, а на многих предприятиях заморожены закупки для госконтрактов на следующий год. И если до этого бюджетники не выходили по собственной инициативе, то как только зарплату перестанут платить даже им, они первыми выйдут на улицы и поднимут Лукашенко вместе с его министрами на вилы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».