закрыть
19 ноября 2020, четверг, 11:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Почобут: Корабль Лукашенко дал серьезную течь

10
  • 19.11.2020, 9:48
  • 8,256
Анджей Почобут: Корабль Лукашенко дал серьезную течь
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Слив телефонного разговора Баскова и Шакуты указывает на аппаратную борьбу внутри системы.

Гродненский журналист Анджей Почобут прокомментировал в «Фейсбуке» появление в Сети телефонного разговора предположительно главы ФХБ Дмитрия Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрия Шакуты, которые обсуждают летальное избиение Романа Бондаренко и его состояние.

«Если правдивость разговора предположительного Баскова и предположительного Шакуты подтвердится, то корабль Лукашенко дал серьезную течь.

Слив горячий и актуальный.

Его появление признание - теперь для людей по долгу службы имеющих доступ к подобной информации общественное мнение имеет значение и учитывается в аппаратной борьбе внутри системы.

Беларусь меняется. И это хорошая новость», — пишет Анджей Почобут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец