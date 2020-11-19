Анджей Почобут: Корабль Лукашенко дал серьезную течь

Анджей Почобут: Корабль Лукашенко дал серьезную течь10
- 19.11.2020, 9:48
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Слив телефонного разговора Баскова и Шакуты указывает на аппаратную борьбу внутри системы.
Гродненский журналист Анджей Почобут прокомментировал в «Фейсбуке» появление в Сети телефонного разговора предположительно главы ФХБ Дмитрия Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрия Шакуты, которые обсуждают летальное избиение Романа Бондаренко и его состояние.
«Если правдивость разговора предположительного Баскова и предположительного Шакуты подтвердится, то корабль Лукашенко дал серьезную течь.
Слив горячий и актуальный.
Его появление признание - теперь для людей по долгу службы имеющих доступ к подобной информации общественное мнение имеет значение и учитывается в аппаратной борьбе внутри системы.
Беларусь меняется. И это хорошая новость», — пишет Анджей Почобут.