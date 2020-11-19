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Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу: Виновные в геноциде белорусов понесут наказание в ближайшее время

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  • 19.11.2020, 9:59
  • 5,890
Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу: Виновные в геноциде белорусов понесут наказание в ближайшее время
Сергей Скиба

Мощное заявление спортсмена из Новополоцка Сергея Скибы.

Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Скиба записал видео в поддержку задержанных спортсменов и всех белорусов, которые отстаивают свои права и свободу.

«Виновные в убийстве Романа Бондаренко и геноциде белорусского народа понесут наказание в ближайшем будущем», - уверен титулованный спортсмен из Новополоцка.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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