Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу: Виновные в геноциде белорусов понесут наказание в ближайшее время 6 19.11.2020, 9:59

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Сергей Скиба

Мощное заявление спортсмена из Новополоцка Сергея Скибы.

Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Скиба записал видео в поддержку задержанных спортсменов и всех белорусов, которые отстаивают свои права и свободу.

«Виновные в убийстве Романа Бондаренко и геноциде белорусского народа понесут наказание в ближайшем будущем», - уверен титулованный спортсмен из Новополоцка.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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