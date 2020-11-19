Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу: Виновные в геноциде белорусов понесут наказание в ближайшее время

Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу: Виновные в геноциде белорусов понесут наказание в ближайшее время6
- 19.11.2020, 9:59
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Мощное заявление спортсмена из Новополоцка Сергея Скибы.
Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Скиба записал видео в поддержку задержанных спортсменов и всех белорусов, которые отстаивают свои права и свободу.
«Виновные в убийстве Романа Бондаренко и геноциде белорусского народа понесут наказание в ближайшем будущем», - уверен титулованный спортсмен из Новополоцка.
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».