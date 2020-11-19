закрыть
19 ноября 2020, четверг, 11:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Найдены растения, которые уничтожают коронавирус за пять минут

9
  • 19.11.2020, 10:08
  • 8,522
Найдены растения, которые уничтожают коронавирус за пять минут

Открытие совершили исследователи из Германии.

Лучшие ученые мира в данный момент заняты тем, что ищут способы борьбы с коронавирусом. Они создают вакцины, специальные медицинские препараты и средства защиты, пишет healthinfo.ua.

Однако исследователи из Германии обнаружили растение, которое может нейтрализовать COVID-19 за пять минут. Такими свойствами обладают экстракты рябины, бузины и граната. Натуральные соки из этих растений способны эффективно нейтрализовать бактерии коронавируса за считанные минуты.

Также ученые рекомендовали полоскать горло зеленым чаем. Предполагается, что коронавирус погибает от этих напитков благодаря их высокому кислотно-щелочному балансу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец