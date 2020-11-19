Найдены растения, которые уничтожают коронавирус за пять минут 9 19.11.2020, 10:08

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Открытие совершили исследователи из Германии.

Лучшие ученые мира в данный момент заняты тем, что ищут способы борьбы с коронавирусом. Они создают вакцины, специальные медицинские препараты и средства защиты, пишет healthinfo.ua.

Однако исследователи из Германии обнаружили растение, которое может нейтрализовать COVID-19 за пять минут. Такими свойствами обладают экстракты рябины, бузины и граната. Натуральные соки из этих растений способны эффективно нейтрализовать бактерии коронавируса за считанные минуты.

Также ученые рекомендовали полоскать горло зеленым чаем. Предполагается, что коронавирус погибает от этих напитков благодаря их высокому кислотно-щелочному балансу.

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