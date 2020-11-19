Старикам здесь не место 2 19.11.2020, 10:59

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Путин получил сигнал.

Одним из ключевых ньюзмейкеров в России 18 ноября стал глава Мордовии Владимир Волков. 66-летний чиновник попросил у президента Путина прошение о своей отставке с крайне интересной формулировкой: дескать я уже не молод, время идет, и нужно давать дорогу молодым…

Сама по себе Мордовия широкой общественности известна все больше по мему из Рунета про «Мордор», но оказалось, что и ее руководитель тоже сам по себе знатный тролль. Ведь Волков в своем прошении об отставке к Путину сослался на почтенный возраст для отхода от дел. При этом Путин по возрасту сам на два года его старше! Доставляет, ведь похоже на просто откровенный удар ниже пояса русскому новоявленному «царю». Получается, что в российских чиновничьих кругах 65+ это уже возраст выхода на покой, и Путин получил сигнал: пора и тебе задуматься о приближении пенсии, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Пикантность ситуации придает еще тот момент, что Волков у руля Мордовии пребывал с 1995 года на посту премьера, а с 2012-го как глава республики. В общем, просидел на посту 25 лет, и как бы мог и дальше еще править, чтобы быть на одной волне с «вечным Путиным», ведь на выборах 2017 года Волков переизбрался от «Единой России» с результатом почти 90%! Даже Путин на «выборах» 2018-го показал результат поскромнее – всего 77%, и ничего остается в строю.

Однако все же в уходе главы Мордовии есть прозаическое объяснение: его регион оказался банкротом, и Волков как крыса бежит с тонущего корабля. В Мордовии по итогам 9 месяцев 2020 года зарегистрирована самая высокая долговая нагрузка. Госдолг Мордовии составляет 211,5% по отношению ко всем налоговым и неналоговым доходам за год. Это почти в 10 раз больше, чем для среднестатистического региона РФ, где долговая нагрузка не превышает 24,5% ВРП. Госдолг Мордовии равен 50,1 млрд. рублей. Важно подчеркнуть, что в августе 2020 года Мордовия получила отсрочку по выплате части госдолга: федеральный центр продлил срок возврата бюджетных кредитов на сумму 15,8 млрд. рублей до 2029 года, но что-то пошло не так.

Волков часто жаловался на отсутствие широкой базы налообложения, но ничего не делал для того, чтобы спасть гиганты промышленности региона такие как «Лисма», «Цветлит», «Мордовцемент», «Сарэкс», которые остались в прошлом. Новый же бизнес не спешил в регион, расположенный на полпути из Москвы в Ульяновск. Как следствие заката индустрии Мордовия стала вымирать, и если ранее здесь жил миллион человек, то теперь уже лишь 750 тысяч. А это между тем самое сердце России, т.е. что происходит в окраинных регионах вообще страшно подумать.

О том, что дела в Мордовии совсем плохи говорит еще тот факт, что на место Волкова сватают татарина Артема Здунова, работавшего на посту премьера Дагестана. Здунов представитель «татарского десанта» в Дагестане, и варяга там не сильно взлюбили. Также он не сработался в новым врио главы Дагестана, кадром из ФСБ Сергеем Меликовым, который стремительно выпихнул чужака из своей вотчины. Здунов оказался выброшен из политической обоймы, и уцепился даже за должность региона-банкрота. Но это приход на должность не по любви.

Путинский режим разрушается на региональном уровне, кадровые назначения идут сомнительные, и в итоге это приведет лишь к тому, что мордовский «Мордор» масштабируется на всю Россию.

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