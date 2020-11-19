Павел Селин: Жыве Беларусь! 19.11.2020, 11:06

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Мужеством белорусов, которые выходят на акции протеста, сегодня восхищается весь мир.

Известный российский журналист и документалист Павел Селин обратился к белорусам накануне Марша «Жыве Беларусь!», который пройдет в Минске в воскресенье, 22 ноября:

«Каждый день, когда я просматриваю новостные ленты или вижу видео того, что происходит сейчас в Минске, я испытывают два очень сильных чувства. Первое чувство — это чувство какой-то невероятной боли и гнева от того, что делают лукашенковские каратели с простыми людьми. С простыми людьми, которые выходят на мирный протест. Я уверен, рано или поздно каждый из этих карателей получит вместе с фюрером то, что ему положено по заслугам, рано или поздно они получат свое.

Второе чувство, которое я испытываю — это чувство невероятного восхищения мужеством простых белорусов, которые выходят на мирный протест, чтобы отстоять свое мнение, свою точку зрения, добиться правды и заявить: «Лукашенко, уходи!» Эти люди, я не знаю, откуда они берут это мужество, я не знаю, откуда в них столько смелости и силы духа. Но я уверен, именно сейчас рождается тот самый белорусский народ, о котором много-много лет говорят. Вот сейчас рождается белорусская нация, в самом большом и самом высоком смысле этого слова.

Дорогие мои, терпения вам, стойкости, мужества! Знайте, мы на вас надеемся. Вы — наша гордость! Мы смотрим на нас. Все нормальные люди России и всего мира сейчас вместе с вами. Диктатура не бывает вечной. Жыве Беларусь!»

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