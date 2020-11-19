Белорусские учителя выдвинули жесткие требования Министерству образования 19.11.2020, 11:08

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Под обращением подписались более 200 человек.

Белорусские учителя выдвинули жесткие требования Министерству образования

Под обращением подписались более 200 человек.

Более 200 педагогов из разных школ и детских садов Беларуси оставили подписи под новым коллективным обращением в Министерство образования, сообщает rebenok.by.

Учителя выдвинули четыре главных требования:

1. Защищать права и свободы, гарантированные Конституцией РБ.

2. Прекратить увольнение и давление на педагогов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию в нерабочее время, а также на руководителей учреждений образования.

3. Восстановить на рабочих местах педагогов, уволенных по политическим причинам.

4. Освободить педагогов, врачей, студентов, спортсменов и других граждан, находящихся в местах лишения свободы за выражение гражданской позиции на мирных акциях протеста, гарантированных Конституцией РБ.

«Нам говорят, что мы не имеем права работать в государственном учреждении образования, не поддерживая политику и идеологию государства. Но последние месяцы политика государства — это насилие, вранье, беззаконие. Разве может учитель поддерживать такую политику?» — возмущаются в коллективном письме подписавшиеся педагоги.

Они считают, что идеология государства сегодня перешла принципы общечеловеческих ценностей. Педагоги не могут закрывать на это глаза, хотя многие по-прежнему боятся высказать свое мнение, потерять работу, боятся за своих учеников, за свою жизнь и жизнь близких людей. С помощью коллективного письма учителя надеются донести свою позицию.

Помимо требования прекратить давление на тех, кто выражает свою гражданскую позицию, педагоги выражают солидарность с белорусским народом и требуют остановить насилие на улицах городов, освободить всех политических заключенных, признать выборы 9 августа 2020 года недействительными и содействовать проведению новых честных выборов.

Это уже не первое коллективное обращение от учителей. В конце октября 30 педагогов совместными усилиями подготовили видеоролик, который сопровождался подписями всех неравнодушных учителей. Свои видеообращения также публиковали учителя отдельных школ и гимназий.

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