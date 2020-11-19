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Белорусские учителя выдвинули жесткие требования Министерству образования

  • 19.11.2020, 11:08
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Белорусские учителя выдвинули жесткие требования Министерству образования
Архивное фото

Под обращением подписались более 200 человек.

Белорусские учителя выдвинули жесткие требования Министерству образования

Под обращением подписались более 200 человек.

Более 200 педагогов из разных школ и детских садов Беларуси оставили подписи под новым коллективным обращением в Министерство образования, сообщает rebenok.by.

Учителя выдвинули четыре главных требования:

1. Защищать права и свободы, гарантированные Конституцией РБ.

2. Прекратить увольнение и давление на педагогов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию в нерабочее время, а также на руководителей учреждений образования.

3. Восстановить на рабочих местах педагогов, уволенных по политическим причинам.

4. Освободить педагогов, врачей, студентов, спортсменов и других граждан, находящихся в местах лишения свободы за выражение гражданской позиции на мирных акциях протеста, гарантированных Конституцией РБ.

«Нам говорят, что мы не имеем права работать в государственном учреждении образования, не поддерживая политику и идеологию государства. Но последние месяцы политика государства — это насилие, вранье, беззаконие. Разве может учитель поддерживать такую политику?» — возмущаются в коллективном письме подписавшиеся педагоги.

Они считают, что идеология государства сегодня перешла принципы общечеловеческих ценностей. Педагоги не могут закрывать на это глаза, хотя многие по-прежнему боятся высказать свое мнение, потерять работу, боятся за своих учеников, за свою жизнь и жизнь близких людей. С помощью коллективного письма учителя надеются донести свою позицию.

Помимо требования прекратить давление на тех, кто выражает свою гражданскую позицию, педагоги выражают солидарность с белорусским народом и требуют остановить насилие на улицах городов, освободить всех политических заключенных, признать выборы 9 августа 2020 года недействительными и содействовать проведению новых честных выборов.

Это уже не первое коллективное обращение от учителей. В конце октября 30 педагогов совместными усилиями подготовили видеоролик, который сопровождался подписями всех неравнодушных учителей. Свои видеообращения также публиковали учителя отдельных школ и гимназий.

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