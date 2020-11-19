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Мемуары Обамы установили рекорд продаж за сутки

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  • 19.11.2020, 11:38
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Мемуары Обамы установили рекорд продаж за сутки
Барак Обама
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Книга бывшего президента США продается рекордными тиражами.

Новая книга 44 президента США Барака Обамы "Земля обетованная" разошлась тиражом почти 890 тыс. копий в США и Канаде за первые 24 часа, что является рекордом для издательства Penguin Random House. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на The Guardian.

Рекордные показатели продаж включают предварительные заказы, печатный, аудио и цифровой форматы. Как отмечает издание, единственная книга бывшего резидента Белого дома, которая приблизилась к этой цифре продаж, – это мемуары Мишель Обамы "Становление", которые в первый же день продались в Северной Америке тиражом 725 тыс. экземпляров, а с момента выхода в 2018 году общий тираж превысил 10 млн экземпляров по всему миру.

Мемуары Обамы попали первое место по популярности на таких торговых площадках как Amazon и Barnes&Noble. Генеральный директор Barnes & Noble Джеймс Даунт отметил, что его онлайн-магазин книг легко продал более 50 тыс. копий в первый день, а сам он ожидает , что продажи достигнут полумиллиона в течение десяти дней.

Для сравнения, "Моя жизнь" 42-го президента США Билла Клинтона в первый день продалась тиражом 400 тыс. копий в Северной Америке, а "Точки принятия решений" 43-го президента Джорджа Буша – около 220 тыс., при этом объем продаж каждой книги в настоящее время составляет от 3,5 до 4 млн экземпляров. Самой быстро продаваемой книгой в мире остается роман Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Дары смерти", который вышел в 2007 году и за сутки его купили более 8 млн человек.

Мемуары Обамы были опубликованы через две недели после выборов в США, они рассказывают о пребывании бывшего президента в Белом доме, ключевых моментах его президентства, таких как борьба за закон "О доступном медицинском обслуживании" и убийство основателя "Аль-Каиды" Усама бен Ладена.

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