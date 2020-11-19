Жители Бреста записали сильное обращение к властям 1 19.11.2020, 11:45

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фото: b-g.by

В Беларуси должны пройти новые выборы.

Более трех месяцев в Беларуси продолжаются протесты против нелегитимного режима самозванца Лукашенко.

Жители Бреста записали обращение и выдвинули требования власти. В видео участвуют: журналист Николай Александров, журналистка Любовь Александровна, музыкант Антон Трубников и многие другие.

Жители города требуют:

- Прекратить террор и репрессии за выражение гражданской позиции.

- Расследовать все случаи превышает власти, нарушения закона о милиции.

- Установить личность и наказать всех причастных к террору, отдавашвших и выполнявших преступные приказы и распоряжения, невзирая на их положение, звания и должность.

- Расформировать избирательные комиссии всех уровней, причастных к нарушениям прозрачности процедур и к фальсификациям результатов волеизъявления граждан.

- Провести открытые и честные выборы членов нового состава избирательных комиссий.

- Назначить даты новых президентских и парламентских выборов.

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