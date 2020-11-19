Жители Бреста записали сильное обращение к властям

Жители Бреста записали сильное обращение к властям1
- 19.11.2020, 11:45
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В Беларуси должны пройти новые выборы.
Более трех месяцев в Беларуси продолжаются протесты против нелегитимного режима самозванца Лукашенко.
Жители Бреста записали обращение и выдвинули требования власти. В видео участвуют: журналист Николай Александров, журналистка Любовь Александровна, музыкант Антон Трубников и многие другие.
Жители города требуют:
- Прекратить террор и репрессии за выражение гражданской позиции.
- Расследовать все случаи превышает власти, нарушения закона о милиции.
- Установить личность и наказать всех причастных к террору, отдавашвших и выполнявших преступные приказы и распоряжения, невзирая на их положение, звания и должность.
- Расформировать избирательные комиссии всех уровней, причастных к нарушениям прозрачности процедур и к фальсификациям результатов волеизъявления граждан.
- Провести открытые и честные выборы членов нового состава избирательных комиссий.
- Назначить даты новых президентских и парламентских выборов.