Аналитик о разговоре Баскова и Шакуты: Крысы бегут с корабля — и не трусцой, а во всю мощь 16 19.11.2020, 11:56

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Дмитрий Басков (слева) и Дмитрий Шакута

Почему телефонный разговор оказался в Сети?

Финансовый аналитик Вадим Иосуб, прокомментировал в «Фейсбуке» появление в Сети телефонного разговора предположительно главы ФХБ Дмитрия Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрия Шакуты, которые обсуждают летальное избиение Романа Бондаренко и его состояние.

«Любопытен источник слива разговора Ника и Майка.

Крысы бегут с корабля. Но не так, трусцой, а во всю мощь!», — пишет финансовый аналитик.

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