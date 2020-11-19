Аналитик о разговоре Баскова и Шакуты: Крысы бегут с корабля — и не трусцой, а во всю мощь

Аналитик о разговоре Баскова и Шакуты: Крысы бегут с корабля — и не трусцой, а во всю мощь16
- 19.11.2020, 11:56
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Почему телефонный разговор оказался в Сети?
Финансовый аналитик Вадим Иосуб, прокомментировал в «Фейсбуке» появление в Сети телефонного разговора предположительно главы ФХБ Дмитрия Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрия Шакуты, которые обсуждают летальное избиение Романа Бондаренко и его состояние.
«Любопытен источник слива разговора Ника и Майка.
Крысы бегут с корабля. Но не так, трусцой, а во всю мощь!», — пишет финансовый аналитик.