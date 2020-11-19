Чемпионка мира Марина Арзамасова: Начинаю новую жизнь 12 19.11.2020, 12:12

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Знаменитую белорусскую спортсменку уволили из центра олимпийской подготовки.

Чемпионку мира по легкой атлетике Марину Арзамасову уволили из белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике (РЦОП). Ранее она подписала письмо спортивной общественности с требованиями отменить результаты президентских выборов, но потом отозвала свою подпись, сообщает currenttime.tv.

«Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели. Не так я себе представляла свое счастливое будущее, если честно... но нервотрепка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели», – написала она в инстаграме.

В конце августа более 1000 белорусских спортсменов, в том числе журналисты спортивных изданий, подписались под открытым письмом с требованием к власти провести повторные президентские выборы в Беларуси и освободить политзаключенных и всех граждан, задержанных во время демонстраций и не причастных к противоправной деятельности.

Письмо подписали чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры, заслуженные мастера спорта, в том числе Андрей Кравченко, Дмитрий Асанов, Степан Попов, Александра Герасименя, Наталья Лещик, Эльвира Герман, Анна Гуськова, Александра Романовская, Елена Левченко, Мелитина Станюта.

Марина Арзамасова также подписалась под этим обращением, однако позже отозвала свою подпись. Вот что она тогда сказала: «Я устала нервничать, бояться и переживать. Происходят непонятные и сложные процессы. Я хочу продолжать жить в этой стране, заниматься спортом либо работать в спортивной сфере. <…> Мне просто рассказали о моих дальнейших перспективах. Они мне, конечно же, не понравились. Это полностью вывод отовсюду. Я работаю в спортивном комитете Вооруженных сил, поэтому понимала, что меня могут «отправить в сапоги». При этом я даже более чем уверена, что отзыв подписи уже не поможет и я пойду под санкции».

Арзамасова – чемпионка мира 2015 года и Европы 2014 года в беге на 800 метров, участница Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Вместе со своим тренером Натальей Духновой Арзамасова под флагом РЦОП по легкой атлетике готовилась к Играм в Токио-2020.

В сентябре известные белорусские спортсмены призвали спортивных чиновников прекратить давление на них.

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