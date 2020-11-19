«Баста!»: Выходим к исполкомам в своих городах

«Баста!»: Выходим к исполкомам в своих городах11
- 19.11.2020, 12:41
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Воскресенье, 22 ноября, 14.00.
Телеграм-канал «Баста!» обратился к белорусам:
- Дорогие друзья!
В воскресенье, 22 ноября состоится Марш «Жыве Беларусь!».
Приглашаем вас в 14.00 в своих городах прийти к зданиям исполкомов и показать зажравшимся чиновникам, кто настоящая власть в стране. Перемены неизбежны и уже, совсем скоро, мы сами будем выбирать мэров своих городов.
А пока повторим лукавым назначенцам наши народные требования:
- отставка узурпатора Лукашенко;
- освобождение всех политзаключённых и арестованных за свою гражданскую позицию;
- проведение новых свободных выборов.
Правда и весь мир на нашей стороне. Мы победим! Жыве Беларусь!