«Баста!»: Выходим к исполкомам в своих городах 11 19.11.2020, 12:41

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Воскресенье, 22 ноября, 14.00.

Телеграм-канал «Баста!» обратился к белорусам:

- Дорогие друзья!

В воскресенье, 22 ноября состоится Марш «Жыве Беларусь!».

Приглашаем вас в 14.00 в своих городах прийти к зданиям исполкомов и показать зажравшимся чиновникам, кто настоящая власть в стране. Перемены неизбежны и уже, совсем скоро, мы сами будем выбирать мэров своих городов.

А пока повторим лукавым назначенцам наши народные требования:

- отставка узурпатора Лукашенко;

- освобождение всех политзаключённых и арестованных за свою гражданскую позицию;

- проведение новых свободных выборов.

Правда и весь мир на нашей стороне. Мы победим! Жыве Беларусь!

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