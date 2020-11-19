Назначен новый министр культуры 53 19.11.2020, 12:41

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Анатолий Маркевич

Отношения к культуре он не имеет.

Новым министром культуры стал экс-помощник Лукашенко по Брестской области Анатолий Маркевич. Эту должность он занял в феврале 2019 года, сообщает БелТА.

Новому министру культуры 49 лет. Он родом из деревни Громки Щучинского района. Окончил Брестский государственный педагогический институт имени Пушкина, Академию управления.

Работал учителем и директором в школах Гродненской области. В 2002-м стал заместителем председателя Кореличского райисполкома. В 2010—2011 годах возглавлял Кореличский районный «совет депутатов», работал председателем Новогрудского райисполкома с 2011 по 2019 год.

До этого момента министерство культуры Беларуси возглавлял 47-летний Юрий Бондарь.

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