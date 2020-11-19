В Конгрессе США рекомендовали ввести санкции против РФ за отравление Навального 3 19.11.2020, 12:49

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Конгресс США

Предложено заморозить активы виновных.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила «явно целенаправленное отравление» российского оппозиционера Алексея Навального.

Также она призвала американские власти к введению санкций против России, пишет nv.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ был одобрен с поправками после 40-минутных дебатов. За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.

Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями в рамках Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского 2012 года и так называемого Глобального акта о правах человека имени Магнитского для введения санкций против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление. Среди прочего предложено заморозить их активы и запретить въезд в Соединенные Штаты.

Для изучения того, является ли отравление Навального следствием «применения химического оружия правительством РФ в нарушение международного права», предусмотрен 60-дневный «отчетный период».

Законодатели также призвали администрацию США «поддержать международные или многосторонние усилия для обеспечения независимого, беспристрастного и тщательного расследования отравления Навального, а правительство РФ - сотрудничать в проведении такого расследования.

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