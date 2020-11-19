закрыть
19 ноября 2020, четверг, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Работник «Нафтана» присоединился к стачке и сделал мощное заявление

2
  • 19.11.2020, 13:19
  • 4,501
Работник «Нафтана» присоединился к стачке и сделал мощное заявление
Александр Соколов

Рабочий выразил свое несогласие с тем, что происходит в стране.

К общенациональной стачке присоединился работник «Нафтана» Александр Соколов, сообщает телеграм-канал НЕХТА.

Он поддержал выдвинутые требования и выразил свое несогласие с тем, что происходит в Беларуси:

«Я не хочу и не могу закрывать глаза на происходящее беззаконие и насилие в стране, а также на предприятии ОАО «Нафтан». На предприятии с недавних пор важнейшим критерием качественности работника является отнюдь не профессиональные знания, умения и навыки, а покорное, рабское молчание и членство в провластном профсоюзе. Профсоюзе, который уже давно превратился в беззубый придаток нанимателя», — заявил Александр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич