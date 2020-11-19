Работник «Нафтана» присоединился к стачке и сделал мощное заявление

Работник «Нафтана» присоединился к стачке и сделал мощное заявление2
- 19.11.2020, 13:19
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Рабочий выразил свое несогласие с тем, что происходит в стране.
К общенациональной стачке присоединился работник «Нафтана» Александр Соколов, сообщает телеграм-канал НЕХТА.
Он поддержал выдвинутые требования и выразил свое несогласие с тем, что происходит в Беларуси:
«Я не хочу и не могу закрывать глаза на происходящее беззаконие и насилие в стране, а также на предприятии ОАО «Нафтан». На предприятии с недавних пор важнейшим критерием качественности работника является отнюдь не профессиональные знания, умения и навыки, а покорное, рабское молчание и членство в провластном профсоюзе. Профсоюзе, который уже давно превратился в беззубый придаток нанимателя», — заявил Александр.