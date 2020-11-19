Мировые СМИ написали о возможной причастности Баскова и Шакуты к убийству Романа Бондаренко 11 19.11.2020, 13:02

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Дмитрий Басков и Дмитрий Шакута на площади Перемен

Шведские и финские газеты вышли со страницами, посвященными событиям на Площади Перемен.

Смерть Романа Бондаренко получила широкую огласку не только в Беларуси, но и за границей. Там уже в курсе и о возможных участниках злополучного вечера – главе ФХБ Дмитрии Баскове и кикбоксере Дмитрии Шакуте, сообщает «Трибуна».

В среду сразу четыре шведские газеты вышли со страницами, посвященными белорусским событиям. Заголовок утренней Svenska Dagsbladet гласит: «Хоккейного менеджера обвиняют в нападении со смертельным исходом».

Примерно с такими же словами на полосе вышел материал в утреннем издании Dagens Nyheter. «Хоккейного менеджера Беларуси обвиняют в причастности к смертельному избиению», – сообщает шведское СМИ.

«Председатель связан со смертельным исходом», – такой заголовок можно увидеть в вечернем Expressen.

Газета Aftonbladet, попадающая на прилавки вечером, даже поместила на страницу фотографию человека, похожего на Баскова. «Он наблюдал за смертельным избиением», – говорит издание.

Интересно, что в конце октября главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлов заявил, что не хочет играть в Беларуси на предстоящем ЧМ-2021.

«Если вас интересует мое личное мнение, то я считаю, что нам не следует играть в Беларуси. Но я наемный работник Шведской федерации хоккея, поэтому полечу туда, куда они посчитают необходимым. Я не могу повлиять на то, где будет или не будет проходить чемпионат. Я просто исхожу из того, что он будет, а в Беларуси или другой стране – увидим позже», – сказал специалист в интервью уже упомянутом Aftonbladet.

Говорят о смерти Бондаренко и в Финляндии. В среду Iltalehti вышла с заголовком «Белорусский хоккейный босс подозревается в причастности к убийству – нарушил молчание, но выбор слов удивляет».

is.fi: Видео: белорусский хоккейный босс, возможно, наблюдал со стороны, как представителя оппозиции избили до смерти.

В Финляндии также особо не горят желанием ехать на белорусский ЧМ-2021. Самое свежее заявление прозвучало из уст министра спорта этой страны.

«Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что соревнования не должны проводиться в Беларуси. Мы действуем здесь на опережение. С точки зрения Финляндии, проблема безопасности здесь в первую очередь, на первом месте», – заявила Анника Саарикко.

Отметим, что Финляндия готова принять ЧМ на своих аренах в случае, если ИИХФ перенесет следующее планетарное первенство из Беларуси.

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