закрыть
19 ноября 2020, четверг, 15:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мировые СМИ написали о возможной причастности Баскова и Шакуты к убийству Романа Бондаренко

11
  • 19.11.2020, 13:02
  • 8,850
Мировые СМИ написали о возможной причастности Баскова и Шакуты к убийству Романа Бондаренко
Дмитрий Басков и Дмитрий Шакута на площади Перемен

Шведские и финские газеты вышли со страницами, посвященными событиям на Площади Перемен.

Смерть Романа Бондаренко получила широкую огласку не только в Беларуси, но и за границей. Там уже в курсе и о возможных участниках злополучного вечера – главе ФХБ Дмитрии Баскове и кикбоксере Дмитрии Шакуте, сообщает «Трибуна».

В среду сразу четыре шведские газеты вышли со страницами, посвященными белорусским событиям. Заголовок утренней Svenska Dagsbladet гласит: «Хоккейного менеджера обвиняют в нападении со смертельным исходом».

Примерно с такими же словами на полосе вышел материал в утреннем издании Dagens Nyheter. «Хоккейного менеджера Беларуси обвиняют в причастности к смертельному избиению», – сообщает шведское СМИ.

«Председатель связан со смертельным исходом», – такой заголовок можно увидеть в вечернем Expressen.

Газета Aftonbladet, попадающая на прилавки вечером, даже поместила на страницу фотографию человека, похожего на Баскова. «Он наблюдал за смертельным избиением», – говорит издание.

Интересно, что в конце октября главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлов заявил, что не хочет играть в Беларуси на предстоящем ЧМ-2021.

«Если вас интересует мое личное мнение, то я считаю, что нам не следует играть в Беларуси. Но я наемный работник Шведской федерации хоккея, поэтому полечу туда, куда они посчитают необходимым. Я не могу повлиять на то, где будет или не будет проходить чемпионат. Я просто исхожу из того, что он будет, а в Беларуси или другой стране – увидим позже», – сказал специалист в интервью уже упомянутом Aftonbladet.

Говорят о смерти Бондаренко и в Финляндии. В среду Iltalehti вышла с заголовком «Белорусский хоккейный босс подозревается в причастности к убийству – нарушил молчание, но выбор слов удивляет».

is.fi: Видео: белорусский хоккейный босс, возможно, наблюдал со стороны, как представителя оппозиции избили до смерти.

В Финляндии также особо не горят желанием ехать на белорусский ЧМ-2021. Самое свежее заявление прозвучало из уст министра спорта этой страны.

«Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что соревнования не должны проводиться в Беларуси. Мы действуем здесь на опережение. С точки зрения Финляндии, проблема безопасности здесь в первую очередь, на первом месте», – заявила Анника Саарикко.

Отметим, что Финляндия готова принять ЧМ на своих аренах в случае, если ИИХФ перенесет следующее планетарное первенство из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич