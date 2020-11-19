«Сокол с повадками курицы»: белорусский посол в Украине жалуется на стихийный мемориал возле посольства 15 19.11.2020, 13:38

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Игорь Сокол

Память о Романе Бондаренко мозолит лукашистам глаза.

Журналист Ольга Мусафирова опубликовала письмо посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, который жалуется властям Киева на стихийный мемориал памяти жертв режима Лукашенко, возникший у здания дипмиссии.

В частности он пишет, что «место паломничества ухудшит условия безопасности сотрудников посольства».

Ольга Мусафирова посоветовала белорусскому послу подать в отставку.

«Послу Соколу следует брать пример со старших товарищей из посольства РФ в Украине. Там с начала войны сидят тихо, как мокрые курицы, за опущенными жалюзи, тем более, никуда не пишут письма — мол, прекратите устраивать акции у наших стен! Дипломаты, конечно, люди подневольные, но не до той же степени, чтобы не подать в отставку», — пишет она в «Фейсбуке».

Напомним, 15 ноября белорусы Киева почтили память Романа Бондаренко, до смерти избитого лукашистами. Участники акции принесли цветы к посольству Беларуси в Украине.

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