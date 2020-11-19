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Лукашенко от греха подальше отправил на Кавказ экс-главу Совбеза и бывшего генпрокурора

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  • 19.11.2020, 13:41
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Лукашенко от греха подальше отправил на Кавказ экс-главу Совбеза и бывшего генпрокурора
Андрей Равков
Фото: БелТА

Равков выслан в Азербайджан, а Конюк — в Армению.

Лукашенко назначил сегодня послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению, передает БелТА.

Руководить белорусской дипмиссией в Китае станет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Бывший министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков стал послом в Азербайджане, а экс-генпрокурор Александр Конюк будет представлять интересы Беларуси в Армении.

Начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метилица назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Пакистане. Заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин возглавит белорусское посольство в Кении. По совместительству он также будет представлять интересы страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. Кроме того, Павел Взяткин будет Постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

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